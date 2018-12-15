بالفيديو – الشحات يحرق أحلام الترجي.. العين إلى نصف نهائي مونديال الأندية

تألق محترفنا المصري حسين الشحات في انتصار فريقه العين الإماراتي على حساب الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

العين انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل لا شيء ليُنهي أحلام الفريق التونسي ويتأهل لنصف النهائي.

الفريق الإماراتي لم يترك أي فرصة أمام الترجي للدخول في أجواء المباراة. 34 ثانية فقط كانت كافية لتظهر الخطورة الأولى عن طريق حسين الشحات.

رأسية حسين الشحات مرت بجوار قائم الترجي لتحتسب ركلة ركنية لصالح العين قبل أن تُترجم بنجاح في شباك الترجي. هدف أول لـ العين عن طريق محمد أحمد.

وبعد مرور ربع ساعة من عمر الشوط الأول، أطلق الشحات تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في شباك الترجي.

تسديدة الشحات في الدقيقة 15 فشل معز بن شريفية حارس الترجي.

واحتفل حسين الشحات بوضع يده على عينه على عكس ما اعتاد عليه بعمل إشارة "قلب".

احتفال الشحات يشبه بشكل كبير طريقة احتفال وليد أزارو مهاجم الأهلي بأهدافه.

ثورة العين على مرمى الترجي لم تتوقف في الشوط الثاني ليسجل بندر الأحبابي الهدف الثالث لـ العين وسط فرص مهدرة بالجملة للفريق الإماراتي.

وقبل نهاية المباراة بلحظات، استفز حسين الشحات لاعبي الترجي بالإشارة برقم "3".

الشحات دخل في مناوشات مع محمد علي منصر لاعب الترجي ومعز بن شريفية حارس المرمى، قبل أن يشير محترفنا المصري برقم "3" في إشارة لنتيجة تفوق فريقه.

لتنتهي المباراة بفوز العين بثلاثية مقابل لا شيء ويضرب موعدا منتظرا مع البطل الأرجنتيني ريفر بليت في نصف النهائي.

بينما يلعب الترجي مباراة المركز الخامس والسادس أمام جوادالاخارا المكسيكي.























































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