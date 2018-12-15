كشف دومينيك شيمافي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم عن ملامح الملف الذي تقدمت به بلاده لمنافسة مصر على استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم السبت بشكل رسمي عن تقدم كل من مصر وجنوب إفريقيا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019، على أن يتم الإعلان عن المستضيف في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف في 9 يناير المقبل، في داكار عاصمة السنغال. ( اقرأ التفاصيل )

وقال المتحدث باسم اتحاد جنوب إفريقيا لـFilGoal.com: "لدينا ملاعب جاهزة لاستضافة البطولة، لا أتحدث فقط عن الاستادات التي استضافت كأس العالم 2010 وتضاهي ملاعب في إنجلترا وروسيا".

وأكمل "أتحدث عن امتلاكنا مطارات تستقبل رحلات من العالم كله بالإضافة إلى المطارات المحلية التي تغطي كل المدن، وفنادق رائعة جاهزة لاستقبال الجماهير".

وتابع "هناك طفرة حقيقية في ملاعبنا، وأتحدث هنا عن الأماكن التي سيمارس منها الإعلاميون عملهم وغرف ملابس اللاعبين وكل الإمكانات التي يجب أن تتوافر في ملاعب عالمية".

واستدرك "جنوب إفريقيا ليست فقط قادرة على استضافة كأس الأمم، ولكننا تقدمنا بعرض لاستضافة كأس العالم للكرة النسائية في 2023".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجنوب إفريقي إلى أنه لايزال في انتظار رد الكاف على خطابهم بشأن المواصفات المطلوبة في كل ملف، والتي سيتم تقييم الملفين المصري والجنوب إفريقي على أساسها.

وأوضح "المشكلة أننا لا نعرف ماذا يريد الكاف بالضبط من الدولة المنظمة لكأس الأمم، وبالتالي لم نرسل أسماء الملاعب أو المدن التي تحتضن المباريات".

ثم أضاف "أشك أيضا إذا كان الملف المصري حدد الملاعب أو المدن التي يعرض استضافتها للبطولة، ولذلك ننتظر رد الكاف على سؤالنا بشأن المطلوب منا تحديدا وأيضا العوائد التي سنجنيها من استضافة البطولة".

وقلل المتحدث باسم الاتحاد الجنوب إفريقي من تأثر ملف استضافة البطولة بالمخاوف من الأحوال الأمنية في البلاد.

وعن ذلك، قال: "القلق من الأحوال الأمنية في جنوب إفريقيا ليس في محله، كل دولة لديها مشاكلها الخاصة".

وأردف "لكن في رأيي، إذا كان هناك قلق من الأحوال الأمنية سيكون في مصر وليس في جنوب إفريقيا، فما أعرفه هو أن مصر تعيش حربا ضد الإرهاب".

واختتم المتحدث باسم الاتحاد الجنوب إفريقي تصريحاته "أعتقد أن كلا من جنوب إفريقيا ومصر قادرتان على استضافة البطولة، وتقديم بطولة عظيمة تصنف ضمن الأفضل في تاريخ إفريقيا".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي التقدم بطلب استضافة أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

فيما استضافت جنوب إفريقيا بطولتي 1996 و2013.

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