أبو تريكة: إشارة حسين الشحات أمام الترجي سيئة للغاية

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 21:04

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الترجي - العين

وصف محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي ومحلل قنوات بي إن سبورتس، ما فعله حسين الشحات أمام الترجي التونسي بالـ"حركة سيئة للغاية".

حسين الشحات تألق في انتصار فريقه العين الإماراتي على الترجي التونسي بثلاثية مقابل لا شيء في ربع نهائي كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل).

وقال أبو تريكة: "حسين الشحات لاعب مميز ويمتلك إمكانيات كبيرة للغاية".

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وأردف في تصريحاته خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمواجهة العين والترجي "ولكن على حسين الشحات التركيز فقط على لعب كرة القدم وعدم التركيز مع المنافسين. عليه ألا يرد على أي منافس داخل الملعب بل يكتفي بالرد بما يقدمه".

وتابع "إشارة حسين الشحات بالرقم 3 تعد حركة سيئة للغاية. يجب ألا يُستفز أبدا ويجب أن يسيطر دائما على أعصابه".

وأكمل حديثه قائلا: "الشحات لاعب ملتزم ويمتلك إمكانيات رائعة وينهي الفرص بثقة وطريقة مميزة للغاية وعليه ألا يدخل في أي أزمات".

قبل نهاية المباراة بلحظات، استفز حسين الشحات لاعبي الترجي بالإشارة برقم "3".

الشحات دخل في مناوشات مع محمد علي منصر لاعب الترجي ومعز بن شريفية حارس المرمى، قبل أن يشير محترفنا المصري برقم "3" في إشارة لنتيجة تفوق فريقه.

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