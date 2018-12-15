كاف يعلن رسميا: مصر وجنوب إفريقيا تتنافسان على استضافة كأس الأمم 2019

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 18:45

كتب : فادي أشرف

كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي عن تقدم كل من مصر وجنوب إفريقيا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال بيان الكاف: "تقدم اتحاد الكرة في كل من جنوب إفريقيا ومصر طلبين لاستضافة البطولة".

وأضاف "شركة رولاند بيرجر، وهي شركة استشارات دولية، ستساعد الكاف في تقييم الطلبين وستطلب معلومات إضافية عنهما إذا تطلب الأمر، وسيتم تنظيم زيارات ميدانية للمنشأت إذا تطلب الأمر".

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وأتم بيان الكاف "وسيتم الإعلان عن المستضيف في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف في 9 يناير المقبل، في داكار عاصمة السنغال".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي التقدم بطلب استضافة أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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