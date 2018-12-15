رسميا - جيرالدو أهلاوي لمدة 4 أعوام ونصف

وصل نادي أول أغسطس الأنجولي لاتفاق مع الأهلي لضم جيرالدو، حسبما أعلن النادي الأنجولي، لينضم الجناح إلى الأهلي لمدة 4 أعوام ونصف.

جيرالدو النادي : الأهلي الأهلي

وقال بيان صادر عن الموقع الرسمي للنادي الأنجولي: "وصل أول أغسطس لاتفاق مع الأهلي، عملاق الكرة الإفريقية، حول صفقة جيرالدو".

وأضاف البيان "الاتفاق تم بوجود رئيس النادي كارلوس هيندريك، ومسؤول كرة القدم باولو ماجويهو، ومندوب الأهلي المصري (عدلي القيعي)".

وبعدها أعلن الأهلي رسميا عن الصفقة.

وقال بيان الأهلي: "أعلن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي عن تعاقد النادي مع جيرالدو مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي لمدة ٤ مواسم ونصف، وأضاف أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للانضمام للأهلي خلال الأيام القليلة القادمة".

ويبلغ جيرالدو من العمر 27 عاما، وله 14 مباراة دولية مع منتخب أنجولا.

ويلعب دا كوستا على الجناحين، وفي مركز المهاجم الثاني.

وقبل انضمامه إلى أول أغسطس في يناير 2016، لعب جيرالدو لأندية كورتيبا وبارانا وريد بل وأتليتكو جوياس في البرازيل.

وسجل جيرالدو 4 مرات في 10 مباريات في وصول أول أغسطس إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وشارك جيرالدو مع أول أغسطس في الدور التمهيدي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل مشاركته في النسخة الحالية مع الأهلي مستحيلة بحسب قواعد الكاف.

ويملك الأهلي حاليا 4 أجانب، هم المالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي، ما يعني أن رحيل أحدهم صار محتوما بعد اقتراب انضمام جيرالدو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن سيد عبد الحفيظ أبلغ وكيل الثلاثي الأخير باستمرارهم حتى نهاية الموسم.

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