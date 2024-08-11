أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 10 أغسطس.. ذهبية الجندي وفضية سارة سمير

انتهت منافسات البعثة المصرية في اليوم الـ 15 بـ أولمبياد باريس 2024 في الرياضات الفردية.

يوم أكثر من رائع بالفوز بذهبية وفضية رفعت رصيد مصر لـ 3 ميداليات في باريس 2024.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الـ 15 لـ باريس 2024.

الخماسي الحديث

حقق أحمد الجندي الميدالية الذهبية بتحقيق رقم قياسي أولمبي وعالمي. (طالع التفاصيل)

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حل مهند شعبان في المركز الـ 18 والأخير بالنهائي بجمع 1181 نقطة.

تأهلت ملك إسماعيل لنهائي منافسات السيدات باحتلال المركز الثامن بالمجموعة الأولى. (طالع التفاصيل)

سلمى عبد المقصود تودع باحتلال المركز الـ 17. (طالع التفاصيل)

رفع الأثقال

حصدت سارة سمير الميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم سيدات. (طالع التفاصيل)

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حل عبد الرحمن السيد في المركز السابع في منافسات فوق وزن 102 كجم سيدات. (طالع التفاصيل)

سباحة توقيعية

أنهت هانا هيكل ونادين برسوم منافسات السباحة التوقيعية في أولمبياد باريس 2024 في المركز الـ 16 في الروتين الحر. (طالع التفاصيل)

مصارعة

ودع مصطفى الضرس منافسات 97 كجم من المصارعة الحرة من ربع النهائي بالخسارة من الكازاخي أليشير يارجيلي. (طالع التفاصيل)