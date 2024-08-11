أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 10 أغسطس.. ذهبية الجندي وفضية سارة سمير

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 00:11

كتب : محمد سمير

أحمد الجندي

انتهت منافسات البعثة المصرية في اليوم الـ 15 بـ أولمبياد باريس 2024 في الرياضات الفردية.

يوم أكثر من رائع بالفوز بذهبية وفضية رفعت رصيد مصر لـ 3 ميداليات في باريس 2024.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الـ 15 لـ باريس 2024.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - عبد الرحمن السيد سابعا في رفع الأثقال.. وميدالية بحرينية أولمبياد باريس - مدربه: الجندي تعرض لخلع كامل في الكتف منذ 7 أسابيع قبل حصد الذهبية أولمبياد باريس: أحمد الجندي: أهدي الميدالية الذهبية للشعب المصري أولمبياد باريس - الثنائي هنا ونادين ينهي منافسات السباحة التوقيعية في المركز الـ 16

الخماسي الحديث

حقق أحمد الجندي الميدالية الذهبية بتحقيق رقم قياسي أولمبي وعالمي. (طالع التفاصيل)

حل مهند شعبان في المركز الـ 18 والأخير بالنهائي بجمع 1181 نقطة.

تأهلت ملك إسماعيل لنهائي منافسات السيدات باحتلال المركز الثامن بالمجموعة الأولى. (طالع التفاصيل)

سلمى عبد المقصود تودع باحتلال المركز الـ 17. (طالع التفاصيل)

رفع الأثقال

حصدت سارة سمير الميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم سيدات. (طالع التفاصيل)

حل عبد الرحمن السيد في المركز السابع في منافسات فوق وزن 102 كجم سيدات. (طالع التفاصيل)

سباحة توقيعية

أنهت هانا هيكل ونادين برسوم منافسات السباحة التوقيعية في أولمبياد باريس 2024 في المركز الـ 16 في الروتين الحر. (طالع التفاصيل)

مصارعة

ودع مصطفى الضرس منافسات 97 كجم من المصارعة الحرة من ربع النهائي بالخسارة من الكازاخي أليشير يارجيلي. (طالع التفاصيل)

أولمبياد باريس باريس 2024 ملخص البعثة المصرية
نرشح لكم
أولمبياد باريس - زيادة قيمة مكافآت الميداليات الأولمبية للبعثة المصرية أولمبياد باريس - التايوانية تينج على خطى إيمان خليف.. وتحقق ذهبية الأولى في الملاكمة لبلادها ستيف كيري يمُطر باريس بالثلاثيات وأمريكا تحصد ذهبية سلة الأولمبياد ضد فرنسا أولمبياد باريس - الجندي وسارة سمير يحملان علم مصر في حفل الختام أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 11 أغسطس.. وحفل الختام أولمبياد باريس - عبد الرحمن السيد سابعا في رفع الأثقال.. وميدالية بحرينية أولمبياد باريس - مدربه: الجندي تعرض لخلع كامل في الكتف منذ 7 أسابيع قبل حصد الذهبية أولمبياد باريس: أحمد الجندي: أهدي الميدالية الذهبية للشعب المصري
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - زيادة قيمة مكافآت الميداليات الأولمبية للبعثة المصرية 14 دقيقة | باريس 2024
سكاي: خطوة تقرب لو سيلسو من الرحيل عن توتنام 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - التايوانية تينج على خطى إيمان خليف.. وتحقق ذهبية الأولى في الملاكمة لبلادها 55 دقيقة | باريس 2024
ستيف كيري يمُطر باريس بالثلاثيات وأمريكا تحصد ذهبية سلة الأولمبياد ضد فرنسا 57 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - الجندي وسارة سمير يحملان علم مصر في حفل الختام ساعة | باريس 2024
إيديرسون يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 11 أغسطس.. وحفل الختام ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 10 أغسطس.. ذهبية الجندي وفضية سارة سمير ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير