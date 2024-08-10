أولمبياد باريس – مصطفى الضرس يخسر في ثمن نهائي المصارعة

خسر مصطفى الضرس مباراته في ثمن نهائي المصارعة في أولمبياد باريس 2024 أمام الكازاخستاني أليشر يرجالي.

وجاءت هزيمة مصطفى في النتيجة بواقع 6-2.

وتأخر مصطفى في النتيجة بنقطتين دون رد قبل أن يدرك التعادل لكن بعدها تفوق منافسه بشدة.

وبإمكان مصطفى اللعب على الميدالية البرونزية للترضية رغم الإقصاء وذلك حال وصول منافسه إلى النهائي.

تحديث: خسر مصطفى فرصة اللعب على ترضية بعد هزيمة منافسه في ربع النهائي أمام البحريني أحمد تازهودينوف.

من هو مصطفى الضرس؟

من قرية مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، ووالده علي جبر كان أول من شارك في بطولات عالمية وسار على نهجه عدد كبير من اللاعبين من عائلته وقريته.

تأهل رفقة شقيقه محمد جبر لأولمبياد باريس 2024 عن طريق دورة الألعاب الإفريقية.

بدأ مصارعة رومانية وتحول لمصارعة حرة في 2021، ورغم صعوبتها إلا أنه حقق مع منتخب مصر ذهبية إفريقيا في 2022 و2023.

ينافس في وزن 97 كجم بالمصارعة الحرة.