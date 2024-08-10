أولمبياد باريس - الله أكبر.. سارة سمير تحصد الميدالية الفضية في رفع الأثقال
السبت، 10 أغسطس 2024 - 19:12
كتب : محمد سمير
حسمت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية بعد رفع إجمالي 268 كجم في منافسات رفع الأثقال.
ونجحت سارة سمير في حسم المركز الثاني بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.
وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.
وتلك هي الميدالية رقم 15 لمصر في رياضة رفع الأثقال من أصل 40 ميدالية أولمبية.
ورفع مصر رصيدها إلى 12 ميدالية فضية في تاريخ الأولمبياد.
ونجحت سارة سمير في 3 محاولات صحيحة بمنافسات الخطف بـ 117 كجم في المركز الثالث.
أما في الكلين فنجحت سارة في رفع 146 كجم بالمحاولة الأولى ثم 151 كجم في المحاولة الثانية، لكنها لم تنجح في المحاولة الثالثة.
وأنهت سارة سمير المنافسات بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم فقط عن لاعبة النرويج التي حطمت الرقم الأولمبي.
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وجاء رصيد الميداليات النسائية كالآتي:
فريال عبد العزيز (ميدالية ذهبية)
سارة سمير (ميداليتان) فضية وبرونزية
عبير عبد الرحمن (ميداليتان) فضية وبرونزية
هداية ملاك (ميداليتان) برونزيتان
جيانا فاروق (ميدالية برونزية)
رياضيون مصريون حصدوا أكثر من ميدالية أولمبية واحدة
كرم جابر (ذهبية وفضية)
إبراهيم شمس (ذهبية وبرونزية)
سارة سمير (برونزية وفضية)
فريد سميكة (فضية وبرونزية)
عبير عبد الرحمن (فضية وبرونزية)
هداية ملاك (برونزيتان)
ورفعت مصر رصيدها في أولمبياد باريس إلى ميداليتين فضية وبرونزية.
بينما بشكل عام حققت مصر 40 ميدالية متنوعة بـ 8 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية.
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من هي سارة سمير