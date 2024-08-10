أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي

نجح أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث في التتويج بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس في إنجاز تاريخي بكسر الرقم القياسي العالمي.

وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة.

وحقق أحمد الجندي أمس الجمعة الرقم القياسي الأولمبي برصيد 1516 نقطة، قبل أن يكسر الرقمين الأولمبي والعالمي بـ 1555 نقطة.

وتعتبر تلك الميدالية هي الثالثة لمصر بأولمبياد باريس إذ حصدت البعثة المصرية ذهبية الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

وكان أحمد الجندي قد حقق فضية أولمبياد طوكيو الماضية ليصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.

منافسات أولمبياد باريس

بدأ الجندي النهائي برصيد 245 نقطة جمعها من منافسات السلاح يوم الخميس، بينما مهند شعبان في المركز الثامن بـ 225 نقطة.

ونجح الجندي في تحقيق 300 نقطة من منافسات الفروسية بينما سقط مهند شعبان ليخرج من المنافسة دون نقاط.

ويتم اختيار جواد كل لاعب بقرعة عشوائية.

وعقب منافسات الفروسية رفع الجندي رصيده إلى 545 نقطة.

بينما بعد منافسات السباحة واصل الجندي صدارته بـ 857 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه.

وأنهى الجندي منافسات الخماسي الحديث في الصدارة بـ 1555 نقطة بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني.

رياضيون مصريون حصدوا أكثر من ميدالية أولمبية واحدة

كرم جابر (ذهبية وفضية)

إبراهيم شمس (ذهبية وبرونزية)

سارة سمير (برونزية وفضية)

فريد سميكة (فضية وبرونزية)

عبير عبد الرحمن (فضية وبرونزية)

هداية ملاك (برونزيتان)

ورفعت مصر رصيدها في أولمبياد باريس إلى ثلاث ميداليات.

بينما بشكل عام حققت مصر 41 ميدالية متنوعة بـ 9 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية.

تاريخ مصر الأولمبي 9 ميداليات ذهبية:

أمستردام 1928: السيد نصير (رفع الأثقال)

أمستردام 1928: إبراهيم مصطفى (مصارعة)

برلين 1936: أنور مصباح (رفع الأثقال)

برلين 1936: خضر التوني (رفع الأثقال)

لندن 1948: محمود فياض (رفع الأثقال)

لندن 1948: إبراهيم شمس (رفع الأثقال)

أثينا 2004: كرم جابر (المصارعة)

طوكيو 2020: فريال عبد العزيز (الكاراتيه)

باريس 2024: أحمد الجندي (الخماسي الحديث)

من هو أحمد الجندي

مواليد 1 مارس 2000، لاعب نادي الشمس وصاحب فضية طوكيو 2020.

حقق عودة تاريخية "ريمونتادا" في أولمبياد طوكيو بعدما عاد من المركز الثالث عشر إلى الثاني وتحقيق الفضية.

ممارسته للرياضة بدأت بالصدفة بسبب معاناته من الحساسية عندما كان طفلا ونصح الطبيب والدته بتدريبه السباحة لتحسين النفس، ومع الوقت أعجبت والدته بفكرة ممارسة 5 رياضات مختلفة فشجعته للانضمام للعبة.

شقيقه الأصغر محمد يمارس رياضة الخماسي الحديث أيضا، وحلمه التواجد رفقة شقيقه على منصة التتويج بالأولمبياد يوما ما.

يدرس كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بدأ رياضة الخماسي الحديث في السادسة من عمره ويندم على تأخر تعلم السلاح لأنه حتى فترة قريبة كان الأقل في نتائجه.

عانى من إصابة خلع الكتف مرتين الأولى في 2021 قبل بطولة العالم وأولمبياد طوكيو والأخرى في 2023 قبل كأس العالم بتركيا.

أشاد بدعم محمد صلاح أسطورة كرة القدم المصرية له، وتفاجأ عندما طلب نجم ليفربول القميص الخاص بأحمد الجندي من الأجل الاحتفاظ به.

حصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018.

مقولته المفضلة "الرياضة يمكن أن تحدث فارقا في حياتك".

الروسي ألكسندر ليسون والمصرية أية مدني أبطاله المفضلين في اللعبة.