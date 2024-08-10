أولمبياد باريس - عبد الرحمن السيد سابعا في رفع الأثقال.. وميدالية بحرينية
السبت، 10 أغسطس 2024 - 23:50
كتب : FilGoal
أنهى عبد الرحمن السيد منافسات رفع الأثقال في وزن فوق 102 بأولمبياد باريس 2024 في المركز السابع.
ورفع عبد الرحمن وزن 416 كجم بواقع 183 في الخطف و225 في الكلين.
وحقق الجورجي لاشا تالاكادزي الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد برفع إجمالي 470 كجم.
وحل البحريني جور ميناسيان في المركز الثالث حاصدا برونزية، والميدالية الثالثة للبحرين في باريس 2024.
من هو عبد الرحمن السيد؟
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