أولمبياد باريس - عبد الرحمن السيد سابعا في رفع الأثقال.. وميدالية بحرينية

السبت، 10 أغسطس 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

عبد الرحمن السيد - رفع أثقال

أنهى عبد الرحمن السيد منافسات رفع الأثقال في وزن فوق 102 بأولمبياد باريس 2024 في المركز السابع.

ورفع عبد الرحمن وزن 416 كجم بواقع 183 في الخطف و225 في الكلين.

وحقق الجورجي لاشا تالاكادزي الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد برفع إجمالي 470 كجم.

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وحل البحريني جور ميناسيان في المركز الثالث حاصدا برونزية، والميدالية الثالثة للبحرين في باريس 2024.

أولمبياد باريس 2024.. عبد الرحمن السيد يخوض منافسات رفع الأثقال - دار الهلال

من هو عبد الرحمن السيد؟

يمارس رياضة رفع الأثقال منذ ما يقارب 20 عاما.

حصل على 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية بنسختها الأخيرة.

عبد الرحمن السيد - رفع أثقال أولمبياد باريس باريس 2024
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