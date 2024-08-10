أولمبياد باريس – ملك إسماعيل تتأهل لنهائيات الخماسي الحديث.. وسلمى عبد المقصود تودع

تأهلت ملك إسماعيل إلى نهائيات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 فيما ودعت سلمى عبد المقصود المنافسات.

ومن أصل 18 متسابقة يتأهل أصحاب أول تسعة مراكز وحلت ملك في المركز الثامن بـ1391 نقطة.

فيما جاءت سلمى في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ1084 نقطة.

وجاء النتائج في السباقات المختلفة كالتالي:

الفروسية

في قفز الحواجز بالخيل سقطت سلمى عبد المقصود من على الخيل الخاص بها وتم إقصائها.

أما ملك إسماعيل فحصدت 286 نقطة من أصل 300 وحلت في المركز الـ13.

السلاح

في مسابقات السلاح خسرت سلمى عبد المقصود أمام الإيطالية أليس سوتير من أول جولة لها.

أما سلمى فتفوقت على الأمريكية جيسيكا سافير رغم نهاية الجولة بالتعادل لأنها هي من جاءت للمنافسات من الخارج فيما كانت منافستها تخوض الصراع الثاني لها.

وبعدها انتصرت ملك على السويدية مارلينا جاويد والألمانية ريبيكا لانجريهر.

ذلك قبل أن تخسر ضد الأسترالية جينيفييف رينسبورج.

السباحة

في سباحة لـ200 متر حلت كل من سلمى وملك في المركز الثاني في السباق الخاص بهما.

الليزر رن

وفي الليزر رن أنهت ملك السباق في المركز الثامن وسلمى عبد المقصود في المركز الـ14.

من هي ملك إسماعيل؟

مواليد 9 يونيو 2005، تخرجت من الثانوية العامة بمجموع 90% بعد إضافة الحافز الرياضي.

بدأت ممارسة السباحة بعمر 4 سنوات مع شقيقها قبل أن يعرفه المدرب على الخماسي الحديث لتشركها والدتها في اللعبة لتضيف الجري مع السباحة في البداية.

والدتها كانت تدعمها للاستمرار في الرياضة وعدم التوقف بسبب الدراسة عن طريق تنسيق مواعيد تدريباتها وبطولاتها مع دروسها.

كانت تتدرب 3 مرات في الأسبوع فقط بسبب دراسة الثانوية العامة.

حققت بطولة إفريقيا 2023 وتفاجأت خلال البطولة تصدرها مسابقة السلاح.

حصلت على لقب أفضل ناشئة في العالم عام 2023.

من هي سلمى عبد المقصود؟

مواليد 19 يناير 2000، بدأت ممارسة السباحة أولا بعمر 3 سنوات بينما احترفت الخماسي الحديث عندما وصلت 13 عاما.

تستيقظ في الرابعة فجرا لتبدأ تدريباتها في السادسة صباحا طوال الأسبوع.

تعتبر منافسات الفروسية العقبة الأكبر بالنسبة لها في اللعبة.

بدأت الخماسي الحديث من نادي حلوان العام قبل أن تنتقل للنادي الأهلي ثم اتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

حصلت على ذهبية أولمبياد الشباب 2018 بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

هدفها الاستمرار حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.