أولمبياد باريس - الثنائي هنا ونادين ينهي منافسات السباحة التوقيعية في المركز الـ 16

السبت، 10 أغسطس 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

هانا هيكل - نادين برسوم

أنهت هانا هيكل ونادين برسوم منافسات السباحة التوقيعية في أولمبياد باريس 2024 في المركز الـ 16 في الروتين الحر.

وحل الثنائي المصري في المركز قبل الأخير بعدما حققن 144.2992 نقطة.

وأنهى الثنائي أمس منافسات الروتين التقني في نفس المركز بعدما حققن 88.69 نقطة.

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وكان منتخب مصر قد أنهى للسباحة التوقيعية منافساته في أولمبياد باريس 2024 باحتلاله المركز العاشر والأخير.

وفي منافسات الروتين الفني حقق منتخب مصر 242.7651 نقطة.

أما في الروتين الحر حصد منتخب مصر 243.9896 نقطة.

من هي هنا هيكل؟

تشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد تواجدها في منافسات طوكيو 2020.

تبلغ من العمر 22 عاما، وتعتبر مشاركتها في أولمبياد طوكيو أفضل ذكرى لها.

درست الهندسة المعمارية.

تضع علامات على جميع أدواتها وتحب أن يكون كل شيء منظما.

من هي نادين برسوم؟

تبلغ من العمر 19 عاما وتدرس في كلية الطب.

الروح المعنوية العالية لفريق السباحة التوقيعية في بطولة العالم فوكوكا 2023 هي اللحظة الأفضل لها خلال ممارسة الرياضة.

من العادات الطريفة لها خلال التدريبات أنها تقوم بخلع النظارات الواقية لتجنب الشعور بالنعاس على حد قولها.

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