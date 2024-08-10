أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 9 أغسطس.. الجندي ومهند لنهائي الخماسي الحديث

السبت، 10 أغسطس 2024 - 00:10

كتب : محمد سمير

أحمد الجندي - الخماسي الحديث

انتهت منافسات البعثة المصرية في اليوم الـ 14 بـ أولمبياد باريس 2024 في الرياضات الفردية والجماعية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الـ 14 لـ باريس 2024.

الخماسي الحديث

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أحمد الجندي يتأهل برقم قياسي أولمبي بعد جمع 1516 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

(التفاصيل من هنا)

مهند شعبان يتأهل لنهائي منافسات الخماسي الحديث باحتلال المركز التاسع برصيد 1497 نقطة. (طالع التفاصيل)

رفع أثقال

انسحاب كريم أبو كحلة بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

نعمة سعيد تنهي مشاركتها في المركز التاسع برفع إجمالي 222 كجم. (طالع التفاصيل)

تايكوندو

آية شحاتة تودع أمام البلجيكية سارة شعاري من دور الـ 16.

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سيف عيسى يودع في مفاجأة كبرى بالخسارة 2-0 أمام الدنماركي إدي هرنيك في دور الـ 16.

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غطس

رامز ضياء ينهي منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة في المركز 26 والأخير برصيد 266.95 نقطة.

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جمباز

نهاية منافسات الجمباز الإيقاعي وحققت لاعبات مصر إجمالي 55.900 نقطة في المركز الـ14 والأخير.

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المصارعة

خسر ضياء من الجورجي جيورجي ميشفيلديشفيلي في ثمن نهائي وزن 125 كجم بنتيجة 4-0.

خسر عمرو رضا من الصيني لو فينج في ثمن نهائي 74 كجم بنتيجة 14-4 لعدم التكافؤ. (طالع التفاصيل)

سباحة توقيعية

هانا هيكل وملك طوسون ينهيان منافسات زوجي الروتين التقني في المركز الـ 16 وقبل الأخير. (طالع التفاصيل)

أولمبياد باريس باريس 2024 ملخص البعثة المصرية
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