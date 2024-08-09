أولمبياد باريس - رفقة أحمد الجندي.. تأهل مهند شعبان لنهائي الخماسي الحديث

تأهل مهند شعبان إلى نهائي الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، بعد احتلال المركز التاسع في المجموعة الثانية.

وأقيمت اليوم منافسات الفروسية والسباحة والجولات الإضافية للسلاح والليزر رن (الجري والرماية).

وحقق مهند 1497 نقطة احتل بها المركز التاسع من أصل 9 وحجز آخر بطاقات التأهل للنهائي رفقة أحمد الجندي الذي تصدر المجموعة الأولى ظهر اليوم برقم قياسي أولمبي. (طالع التفاصيل)

ورفع شعبان رصيده لـ 511 نقطة بعد نهاية منافسات الفروسية في المركز السابع.

وتراجع للتاسع بنفس الرصيد بعد نهاية منافسات الجولات الإضافية من السلاح.

وفي منافسات السباحة حقق 812 نقطة احتل بها المركز السابع، وأنهى منافسات الليزر رن في نصف النهائي بتحقيق 685 نقطة تأهل بها للنهائي بعد جمع إجمالي 1497 نقطة.

وتصدر المجموعة الثانية كل من الياباني تايشو ساتو والكوري الجنوبي وونجاتي جون برصيد 1515 وسيكونا أبرز المنافسين على ميداليات في باريس 2024 رفقة الجندي.

ولم يتأهل الأوكراني توفاكي إلى النهائي رغم تصدره منافسات السلاح بسبب عدم حصوله على أي نقاط من أصل 300 نقطة في منافسات الفروسية وعدم قدرته على تعويض الفارق.

من هو مهند شعبان؟