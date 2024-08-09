أولمبياد باريس - رامز ضياء ينهي تصفيات الغطس في المركز الأخير

أنهى رامز ضياء لاعب الغطس المصري تصفيات 10 متر منصة ثابتة في المركز 26 والأخير.

ويتأهل أول 18 لاعبا فقط إلى منافسات نصف النهائي.

ويقوم كل لاعب بست محاولات للغطس على أن يتم جمع إجمالي نقاطه في النهاية.

وحقق رامز ضياء 266.95 نقطة في المركز السادس والعشرين والأخير.

وبذلك تنتهي منافسات رامز ضياء والغطس المصري في أولمبياد باريس.

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من هو رامز ضياء

مواليد 26 ديسمبر 2006، ويلعب لنادي الجزيرة.

ربما يكون اللاعب الوحيد في أولمبياد باريس الذي يمارس رياضتين مختلفتين بشكل احترافي.

يمارس رامز ضياء رياضتي الجمباز والغطس وحصد الميدالية الذهبية في اللعبتين، لكنه يمثل مصر بالغطس في أولمبياد باريس.

حقق في مايو 2024 ذهبية زوجي منافسات الترامبولين ببطولة إفريقيا للجمباز في تونس.

برياضة الغطس، حصد ذهبية منافسات سلم 10م ثابت وذهبية زوجي المختلط 3م سلم 3م متحرك زوجي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس.

ويشارك في الأولمبياد للمرة الأولى بمسيرته.

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