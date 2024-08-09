أولمبياد باريس - ميدالية ضائعة.. انسحاب كريم أبو كحلة برفع الأثقال للإصابة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 18:20

كتب : محمد سمير

كريم أبو كحلة - لاعب رفع الأثقال - أولمبياد باريس 2024

انسحب كريم أبو كحلة لاعب رفع الأثقال المصري قبل منافسات النتر بسبب تعرضه للإصابة.

ونجح أبو كحلة في المحاولة الأولى بمحاولات الخطف برفع 165 كجم.

بينما في المحاولتين الثانية والثالثة ظهر أبو كحلة مصابا وسقط أرضا.

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وقبل انطلاق منافسات النتر اضطر كريم أبو كحلة للانسحاب بسبب الإصابة.

وكان كريم أبو كحلة أحد أبرز اللاعبين المرشحين للمنافسة على ميدالية بالبعثة المصرية.

وخسرت البعثة المصرية صباح اليوم الجمعة فرصة المنافسة على ميدالية أخرى بعد الخروج المبكر لسيف عيسى.

وتلعب مساء اليوم نعمة سعيد في منافسات وزن

من هو كريم أبو كحلة

بدأ ممارسة لعبة رفع الأثقال في سن العاشرة متأثرا بسبب والده الذي شجعه على ممارسة اللعبة تأثرا بعمه الذي كان يمارس نفس الرياضة.

دخل منتخب مصر في عمر 15 عاما ولعب في بطولة الجمهورية وهو في عمر الـ 12.

حصل على 3 ميداليات فضية ببطولة كأس العالم 2024، بينما توج بذهبيتين في بطولة العالم 2023.

يشارك في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في مسيرته.

أولمبياد باريس رفع الأثقال كريم أبو كحلة
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