أولمبياد باريس - مصارعة.. عمرو رضا وضياء جودة يودعان من دور الـ 16

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

عمرو رضا - مصارعة

ودع الثنائي عمرو رضا وضياء جودة منافسات المصارعة في أولمبياد باريس 2024 من دور الـ 16.

وخسر ضياء من الجورجي جيورجي ميشفيلديشفيلي في ثمن نهائي وزن 125 كجم بنتيجة 4-0.

فيما خسر عمرو رضا من الصيني لو فينج في ثمن نهائي 74 كجم بنتيجة 14-4 لعدم التكافؤ.

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وانتهت منافسات الثنائي مبكرا دون فرصة للوصول لمرحلة الترضية بعدما فشل المنافسين في التأهل للنهائي.

من هو عمرو رضا؟

بدأ مسيرته مع المصارعة في 2005 بعمر 7 سنوات في مركز شباب زينهم، بعدما شاهد مجموعة من اللاعبين يتدربون وقرر أن ينضم لهم.

يمثل منتخب مصر منذ 2015، وشارك في طوكيو 2020 وتوقف مشواره في ربع النهائي، ويحلم بتحقيق ميدالية في باريس 2024.

حقق ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط والتي أقيمت في وهران 2022.

وفاز ببطولة إفريقيا للمصارعة في 2022 و2023، وذهبية دورة الألعاب الإفريقية في أكرا 2023.

هوايته المفضلة ممارسة لعبة تنس الطاولة، ويحب الملوخية.

يشارك في وزن 74 كجم في باريس 2024.

من هو ضياء جودة؟

يتدرب من 10 إلى 12 مرة أسبوعيا وتتراوح عدد ساعات التدريب من ساعة ونصف إلى ساعتين وفى بعض الأوقات ساعتين ونصف.

فاز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية في 2016 وحصل على المركز التاسع في أولمبياد ريو 2016.

بعد مشاركته في ريو حظي بتكريم من محافظ الشرقية بمكافأة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.

مصارعة أولمبياد باريس عمرو رضا ضياء جودة
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