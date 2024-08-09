أولمبياد باريس - مصارعة.. عمرو رضا وضياء جودة يودعان من دور الـ 16
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 21:24
كتب : FilGoal
ودع الثنائي عمرو رضا وضياء جودة منافسات المصارعة في أولمبياد باريس 2024 من دور الـ 16.
وخسر ضياء من الجورجي جيورجي ميشفيلديشفيلي في ثمن نهائي وزن 125 كجم بنتيجة 4-0.
فيما خسر عمرو رضا من الصيني لو فينج في ثمن نهائي 74 كجم بنتيجة 14-4 لعدم التكافؤ.
وانتهت منافسات الثنائي مبكرا دون فرصة للوصول لمرحلة الترضية بعدما فشل المنافسين في التأهل للنهائي.
من هو عمرو رضا؟
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