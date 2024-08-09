أولمبياد باريس - مصارعة.. عمرو رضا وضياء جودة يودعان من دور الـ 16

بدأ مسيرته مع المصارعة في 2005 بعمر 7 سنوات في مركز شباب زينهم، بعدما شاهد مجموعة من اللاعبين يتدربون وقرر أن ينضم لهم.

يمثل منتخب مصر منذ 2015، وشارك في طوكيو 2020 وتوقف مشواره في ربع النهائي، ويحلم بتحقيق ميدالية في باريس 2024.

حقق ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط والتي أقيمت في وهران 2022.

وفاز ببطولة إفريقيا للمصارعة في 2022 و2023، وذهبية دورة الألعاب الإفريقية في أكرا 2023.

هوايته المفضلة ممارسة لعبة تنس الطاولة، ويحب الملوخية.

يشارك في وزن 74 كجم في باريس 2024.

من هو ضياء جودة؟