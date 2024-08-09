أولمبياد باريس - الثنائي هنا ونادين ينهي منافسات السباحة التوقيعية في المركز الـ 16
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 23:18
كتب : FilGoal
أنهت هانا هيكل ونادين برسوم منافسات السباحة التوقيعية في أولمبياد باريس 2024 في المركز الـ 16.
وحل الثنائي المصري في المركز قبل الأخير بعدما حققن 88.69 نقطة.
وكان منتخب مصر قد أنهى للسباحة التوقيعية منافساته في أولمبياد باريس 2024 باحتلاله المركز العاشر والأخير.
وفي منافسات الروتين الفني حقق منتخب مصر 242.7651 نقطة.
أما في الروتين الحر حصد منتخب مصر 243.9896 نقطة.
من هي هنا هيكل؟
تشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد تواجدها في منافسات طوكيو 2020.
تبلغ من العمر 22 عاما، وتعتبر مشاركتها في أولمبياد طوكيو أفضل ذكرى لها.
درست الهندسة المعمارية.
تضع علامات على جميع أدواتها وتحب أن يكون كل شيء منظما.
من هي نادين برسوم؟
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