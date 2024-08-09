أولمبياد باريس - نهاية منافسات فريق الجمباز الإيقاعي بالمركز الأخير
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 15:09
كتب : FilGoal
أنهى منتخب آنسات مصر للجمباز الإيقاعي منافسات الفرق في المركز الرابع عشر والأخير.
وحقق منتخب مصر للسيدات إجمالي 55.900 نقطة في المركز الرابع عشر.
ويتأهل أول 8 منتخبات فقط إلى منافسات نهائي الفرق.
وحصل منتخب مصر في العرض الأول على 30.850 نقطة.
بينما في العرض الثاني حصلت لاعبات مصر على 25.050 نقطة.
ويتكون منتخب مصر من كل من لمار البحيري وجوهرة الديب وفريدة حسين وعبير رمضان وأمينة صبيح.
وشاركت مصر في منافسات الفردي عن طريق علياء صالح.
وأنهت علياء صالح منافسات الفردي في المركز 23 وقبل الأخير.
نرشح لكم
مباشر نهائي الأولمبياد - إسبانيا ضد فرنسا أولمبياد باريس – لسنا كولومبيا.. سيدات ألمانيا يحرزن الميدالية البرونزية بسيناريو قاتل ضد إسبانيا أولمبياد باريس - تونس تضمن ميدالية جديدة.. القطوسي يتأهل لنهائي التايكوندو تشكيل نهائي الأولمبياد - ماتيتا يقود هجوم فرنسا.. وإسبانيا بلا تغييرات أولمبياد باريس - ميدالية ضائعة.. انسحاب كريم أبو كحلة برفع الأثقال للإصابة أولمبياد باريس - أحمد الجندي: هدفي كان تحطيم الرقم الأولمبي في النهائي أولمبياد باريس - سيف عيسى وأية شحاتة يخسران فرصة الترضية في التايكوندو أولمبياد باريس - برقم قياسي أولمبي.. أحمد الجندي يتأهل لنهائي الخماسي الحديث