أولمبياد باريس - نهاية منافسات فريق الجمباز الإيقاعي بالمركز الأخير

أنهى منتخب آنسات مصر للجمباز الإيقاعي منافسات الفرق في المركز الرابع عشر والأخير.

وحقق منتخب مصر للسيدات إجمالي 55.900 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتأهل أول 8 منتخبات فقط إلى منافسات نهائي الفرق.

وحصل منتخب مصر في العرض الأول على 30.850 نقطة.

بينما في العرض الثاني حصلت لاعبات مصر على 25.050 نقطة.

ويتكون منتخب مصر من كل من لمار البحيري وجوهرة الديب وفريدة حسين وعبير رمضان وأمينة صبيح.

وشاركت مصر في منافسات الفردي عن طريق علياء صالح.

وأنهت علياء صالح منافسات الفردي في المركز 23 وقبل الأخير.