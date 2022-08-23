روبيرتسون: موسمنا لم يبدأ بعد.. علينا أن نتحسن

شدد أندرو روبيرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول على أن فريقه يجب ألا يستمر بنفس المستوى ويتخطى البداية السيئة.

ولم يحقق ليفربول أي فوز بعد ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، بتعادلين أمام كريستال بالاس وفولهام وخسارة أمام مانشستر يونايتد.

وقال روبيرتسون في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "من الواضح أن الأداء ليس جيدا، إنها بالتأكيد لم تكن بداية الموسم التي أردناها. كان سيئا حقا".

وأضاف "نمنح كل فريق البداية بهدف وهذا أساس اللعبة ولا يمكنك الاستمرار في خوض معركة شاقة. تلقينا هدفا مبكرا مرة أخرى وبدأنا بشكل بطئ وهذا ما يجب تغييره.".

وتابع "نقطتان من تسعة ليست البداية التي أردناها. نحن بحاجة إلى التقاط وتحسين عروضنا بشكل فردي وجماعي بسرعة كبيرة. نحتاج لأن نبدأ موسمنا".

وواصل "نحتاج لتخطي البداية السيئة والعمل معا كفريق لأنه لا يمكن الاستمرار هكذا، من السهل التحدث عنها في غرفة تغيير الملابس وقبل المباراة ولكن يجب الخروج لتقديم ذلك في الملعب".

واستكمل "حدث هذا أمام فولهام وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد وفي نهايات الموسم الماضي أمام ريال مدريد وولفرهامبتون وساوثامبتون".

واستطرد "كنا بحاجة بعد الهدف الأول لإظهار ما لدينا، في آخر 10-15 دقيقة بدأنا لعب كرة القدم وصناعة الفرص ولكننا في بدأنا الشوط الثاني ببطئ مرة أخرى. بالطبع نحن نشعر بالإحباط".

وأتم عن سباق اللعب "نحن في بداية الموسم، لو كنا في الصدارة لفكرنا في السباق ولكن لا يمكن ذلك الآن حتى نقترب من الصدارة. دائما ما تكون بداية الموسم فوضوية والآن نحتاج لتحقيق فوزنا الأول والوصول للشباك النظيفة. العودة للأساسيات هي الأهم الآن".

ويستضيف ليفربول نظيره بورنموث في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

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