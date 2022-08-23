كلوب: هدف راشفورد أتى من تسلل يصعب تقبله.. ولهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 01:00

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول استيائه من أداء الفريق أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "كانوا شرسين للغاية في البداية. كان من الواضح ما سيحدث، حيث كانوا أكثر شراسة منا وضربوا القائم مبكرا".

وأضاف "سجلوا الهدف الأول وسيطروا ولعبوا كما أرادوا. كنا غير محظوظين في بعض المواقف أمام خصم مثل يونايتد. كان التعادل ليساعدنا قبل نهاية الشوط الأول".

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وأوضح "الهدف الثاني لم يساعدنا أيضا وازدادت المباراة صعوبة. حين هدأنا سددنا كثيرا بالنسبة لمباراة ضد يونايتد خارج الأرض. في الشوط الثاني تصدى دافيد دي خيا ببراعة، إذا سجلنا كنا سنقلب المباراة بوجود الوقت الكافي".

وتابع "لم يكن الأداء المثالي. كان من الواضح أن يونايتد سيجتاز حواجزنا ولم نكن جاهزين بنسبة 100%. كان علينا مواصلة مطاردة المباراة، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة أمام مرتداتهم".

وواصل "الهدف الثاني يصعب تقبله. لقد أتى من تسلل. ولكن يجب أن نعمل مع ذلك".

واختتم كلوب "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا وما ينتظره منا جماهير ليفربول. سنقاتل لأجل الحياة".

وسجل هدفي مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 16 وماركوس راشفورد في الدقيقة 53، فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم بعد هزيمتين أمام برايتون وبرينتفورد، فيما لا يزال ليفربول بلا فوز بعد تعادلين مع فولهام وكريستال بالاس.

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