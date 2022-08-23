تايمز: بينها برشلونة وباريس سان جيرمان.. 10 أندية مهددة بسبب قوانين اللعب المالي النظيف

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 12:35

كتب : FilGoal

يويفا

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لفرض عقوبات على 10 أندية بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس وأرسنال.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فأن إنتر وروما الإيطاليان يواجهان عقوبة الغرامة وفرض قيود على الانتقالات.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان ومارسيليا ربما يُعاقبان أيضا لكن بالغرامة فقط ودون فرض قيود على الانتقالات.

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ومن ناحية أخرى رفض يوفنتوس وبرشلونة التفاوض مع يويفا بشأن عقوبات قوانين اللعب المالي النظيف، خاصة أنهما لم ينسحبا رسميا من دوري السوبر الأوروبي.

فيما لا يعاني ريال مدريد من أي عواقب.

وأوضح التقرير أن يويفا يسمح بخسائر قدرها 30 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، ولكن يمكن شطب الخسائر المتعلقة بفيروس كورونا والإنفاق الصحي على أشياء مثل كرة القدم النسائية والأكاديمية والاستهلاك مقابل ذلك.

واعتبارا من الموسم المقبل، سيقدم الاتحاد الأوروبي نظاما جديدا مع الأندية التي تقتصر على إنفاق جزء من إيراداتها على الرواتب ورسوم الوكلاء والتحويلات.

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