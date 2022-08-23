الهلال السعودي يدشن شعاره الجديد

دشن نادي الهلال السعودي شعاره الجديد.

ويظهر الشعار الجديد مكونا من حرفي "H" باللغة الإنجليزية و"ه" باللغة العربية.

واندمج الحرفين باللغتين العربية والإنجليزية لتمثيل الشعار على هيئة "درع شامخ وصلب يناسب كافة الرياضات وحاملا قيم ومبادئ الهلال"، حسبما أعلن النادي.

ويظهر الشعار باللون الأزرق "متسما بالمرونة والقوة ليلائم كافة الاستخدامات".

وشارك سلمان الفرج قائد الفريق في الكشف عن الطقم الأساسي لموسم 2022-2023، والذي جاء باللون الأزرق الكامل مع خطين باللون الأبيض على جانبي القميص.

وأقيم حفل ضخم للإعلان عن شعار نادي القرن الآسيوي.

كما أُعلن أيضا عن إطلاق تطبيق "Blustore" لتوفير كافة احتياجات مشجعي الهلال والتي تمنح عروضا وخصومات خاصة وكذلك أولوية شراء تذاكر المباريات وفعاليات النادي.

كما أعلن النادي العاصمي عن إطلاق فيلم "الروح الزرقاء" في دور العرض السينمائي قريبا.

وتدور أحداث الفيلم حول إنجازات الهلال في الأعوام الثلاث الماضية مشتملة على لقبي دوري أبطال آسيا وبطولات الدوري الثلاث مع لقطات من الأحداث ولقاءات مع اللاعبين، حسبما أوضحت جريدة الرياضية السعودية.

كما تم إطلاق مؤسسة الهلال الخيرية خلال الحفل، وافتتح النادي مزادا خيريا لأول قميص بالشعار الجديد بقيمة مليوني ريال سعودي من الوليد بن طلال، وذهب ريعه إلى المؤسسة بحسب الصحيفة.

ويبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) بمواجهة الخليج يوم الخميس المقبل 25 أغسطس.

كما يلتقي الزمالك بطل الدوري المصري في كأس لوسيل (السوبر المصري السعودي) في التاسع من سبتمبر المقبل.

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