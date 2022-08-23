مصدر من الأهلي لـ في الجول: فسخ تعاقد بيرسي تاو؟ لا زال على قوة النادي

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 13:37

كتب : أحمد الخولي

احتفال بيرسي تاو بالهدف أمام وفاق سطيف

أوضح مصدر من النادي الأهلي حقيقة فسخ تعاقد بيرسي تاو لاعب الفريق.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلنت قناة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "فسخ تعاقد تاو مع الأهلي؟ شائعات وأخبار ليست صحيحة".

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وأضاف "ما زال بيرسي تاو حتى الآن على قوة الأهلي".

وأكمل "اللاعب يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وموسمه انتهى مع الفريق".

ويتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري أمام كل من إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وانضم بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل مليون و800 ألف يورو.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 31 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6.

وتوج مع الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

بيرسي تاو (28 عاما) انضم ليلعب تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني إذ خاض تحت قيادته في جميع المسابقات 102 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 27 قبل الانضمام للأهلي.

وعانى اللاعب من الإصابات مع الأهلي إذ غاب عن 24 مباراة.

وغاب الجنوب إفريقي عن مواجهة الإسماعيلي الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وخاض تاو مباراة الأهلي ضد المصري في العاشر من أغسطس الجاري ضمن التشكيل الأساسي، وهو آخر ظهور له في قائمة النادي الأحمر.

بعد ذلك غاب تاو عن مواجهة مصر للمقاصة في كأس مصر، ثم عن قائمة مباراة إيسترن كومباني في الدوري.

وقبل ذلك أعلن الأهلي في 25 يونيو الماضي إصابة تاو في العضلة الأمامية وغيابه لمدة شهر، وهي الإصابة التي عاد منها قبل أن يغيب مجددا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة من 31 مباراة.

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