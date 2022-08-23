إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 03:13

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتمام التعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي جناح لوزيرن السويسري.

وكشف مرتضى منصور عن إتمام التعاقد مع نداي عبر قناة ناديه، ليكون ثاني صفقات الزمالك الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مرتضى منصور إتمام التعاقد مع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربي السابق. (طالع التفاصيل)

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب الزمالك من حسم صفقة إبراهيما نداي. (طالع التفاصيل)

ولعب نداي في صفوف وادي دجلة الذي تعاقد مع من جاراف السنغالي في صيف 2016، ثم أعاره إلى إرجوتيليس اليوناني في صيف 2017 لمدة موسم.

وفي صيف 2019 باع وادي دجلة اللاعب إلى لوزيرن السويسري.

نداي البالغ من العمر 24 عاما لعب مع لوزرين 112 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 24 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ومن المنتظر أن يحضر نداي إلى مصر في الأيام المقبلة من أجل الانضمام إلى الزمالك بشكل رسمي.

وضمن الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه بعد هزيمة بيراميدز من فيوتشر.

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