مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أغسطس.. يوم التتويج وصراع الهبوط في الدوري المصري
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 10:30
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز بأربعة مواجهات .
الدوري المصري
البنك الأهلي × المصري - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 3
الزمالك × الاتحاد السكندري - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس
الزمالك سيستلم درع الدوري بعد التتويج رسميا.
المقاولون العرب × فاركو - 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 3
سموحة × الجونة - 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
بنفيكا × دينامو كييف - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1
فيكتوريا بلزن × كاراباج 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
نرشح لكم
إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاتحاد خبر في الجول – الزمالك يفتح النادي لجماهيره للاحتفال بلقب الدوري.. ومكافأة للموظفين محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك أحمد مرتضى: حظ أوفر لـ الأهلي وبيراميدز.. أتمنى لهما التوفيق ولكن مع فوز الزمالك بالدوري زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية حسن شحاتة: إنه دوري المعجزات.. واستمرار فيريرا مفتاح الاحتفاظ بالدوري كشري يوضح لـ في الجول ما قصده بالحديث عن كلوب