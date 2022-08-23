مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أغسطس.. يوم التتويج وصراع الهبوط في الدوري المصري

خبر في الجول – الزمالك يفتح النادي لجماهيره للاحتفال بلقب الدوري.. ومكافأة للموظفين

أحمد مرتضى: حظ أوفر لـ الأهلي وبيراميدز.. أتمنى لهما التوفيق ولكن مع فوز الزمالك بالدوري

حسن شحاتة: إنه دوري المعجزات.. واستمرار فيريرا مفتاح الاحتفاظ بالدوري

كشري يوضح لـ في الجول ما قصده بالحديث عن كلوب