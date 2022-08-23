مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أغسطس.. يوم التتويج وصراع الهبوط في الدوري المصري

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الزمالك بهدف في شباك فاركو

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز بأربعة مواجهات .

الدوري المصري

البنك الأهلي × المصري - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 3

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الزمالك × الاتحاد السكندري - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس

الزمالك سيستلم درع الدوري بعد التتويج رسميا.

المقاولون العرب × فاركو - 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 3

سموحة × الجونة - 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2

التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

بنفيكا × دينامو كييف - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1

فيكتوريا بلزن × كاراباج 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري مواعيد مباريات الثلاثاء التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
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