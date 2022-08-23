تقرير جنوب إفريقي: فسخ تعاقد بيرسي تاو مع الأهلي

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

بيرسي تاو في مران الأهلي

أوضحت قناة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية أن بيرسي تاو فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وانضم بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل مليون و800 ألف يورو.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 31 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6.

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وتوج مع الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

بيرسي تاو (28 عاما) انضم ليلعب تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني إذ خاض تحت قيادته في جميع المسابقات 102 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 27 قبل الانضمام للأهلي.

وعانى اللاعب من الإصابات مع الأهلي إذ غاب عن 24 مباراة.

وغاب الجنوب إفريقي عن مواجهة الإسماعيلي الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وخاض تاو مباراة الأهلي ضد المصري في العاشر من أغسطس الجاري ضمن التشكيل الأساسي، وهو آخر ظهور له في قائمة النادي الأحمر.

بعد ذلك غاب تاو عن مواجهة مصر للمقاصة في كأس مصر، ثم عن قائمة مباراة إيسترن كومباني في الدوري.

وقبل ذلك أعلن الأهلي في 25 يونيو الماضي إصابة تاو في العضلة الأمامية وغيابه لمدة شهر، وهي الإصابة التي عاد منها قبل أن يغيب مجددا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة من 31 مباراة.

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