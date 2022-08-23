سكاي: تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون للتعاقد مع مهاجم إيفرتون

كشفت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع أنتوني جوردون مهاجم إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يسعى لتعزيز خط هجوم الفرق عقب رحيل كل من روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر، وترى الإدارة أن جوردون سيكون أفضل حل حاليا.

ولا يرغب إيفرتون في بيع اللاعب وترى إدارته بأنه غير قابل للمساس خلال الفترة الحالية.

وخاض الناديان محادثات حول رغبة تشيلسي في التعاقد مع اللاعب ورفض إيفرتون العرض الأول والبالغ 45 مليون جنيه إسترليني.

وفقا لسكاي فإن تشيلسي يسعى لرفع عرضه من أجل إقناع إيفرتون وسيكون النادي مستعدا لدفع 60 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات للتعاقد مع اللاعب.

وتسعى إدارة إيفرتون لتمديد عقد اللاعب والذي ينتهي في 2025.

صاحب الـ 21 عاما شارك مع إيفرتون منذ الموسم الماضي حتى الآن في 43 مباراة وخلالهم نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3.

وبدأ تشيلسي الموسم بفوز وتعادل في أول جولتين من الدوري الإنجليزي قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة في المباراة الثالثة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل.

ونجح تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية حتى الآن في التعاقد مع كل من مارك كوكوريا وكاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلنج وكارني تشوكويمكا وتشيزاري كاسييدي وجابرييل سلونينا.

اقرأ أيضا:

كوميك بوك في الجول - قصة تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك بطلا للدوري المصري

فوز فيوتشر على بيراميدز يحسم الدوري

اعتداءات على منتخب شباب الطائرة

تصريحات مثيرة من صلاح