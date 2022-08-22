كتيبة فيريرا لن تسمح للدرع بمغادرة ميت عقبة.. الزمالك بطلا للدوري المصري

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

الزمالك بطلا للدوري المصري

فاز الزمالك بلقب الدوري المصري 2021\2022، مستفيدًا من هزيمة بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بهدفٍ دون رد بالجولة 32 للدوري المصري.

ويمتلك الزمالك 75 نقطة في صدارة المسابقة من 31 مباراة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في المركز الثاني من 31 مباراة.

وبالتالي تنتهي كل آمال بيراميدز في اللقب، ويتوج الزمالك بطلًا.

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ودخل الزمالك الموسم دون صفقات جديدة مع إيقاف القيد، لكنه تغلّب على الظروف وحصد لقب الدوري.

وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 3، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في استاد القاهرة مساء الثلاثاء، ثم يلتقي بالمصري في الجولة 33، وبعده إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة.

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