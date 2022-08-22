كوميك بوك في الجول - قصة تتويج الزمالك بالدوري المصري
الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 22:02
كتب : عبد الرحمن محمد أحمد نبيل
حافظ الزمالك على لقبه في الدوري المصري، واحتاج في ذلك إلى لمسة البروفيسبور جوفسالدو فيريرا الذي فعلها مجددا بعد مرور 7 سنوات. FilGoal.com يقدّم كوميك بوك تتويج الزمالك لاستراجع أحداث الموسم الصعب بصورة مختلفة.
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