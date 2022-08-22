بهدف خادع.. فيوتشر يسقط بيراميدز ويتوج الزمالك بالدوري

ضمن الزمالك التتويج رسميا بالدوري المصري للمرة الـ 14 في تاريخه

تتويج الزمالك جاء بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وسجل هدف فيوتشر الوحيد في المباراة عمر كمال عبد الواحد.

وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة الـ 68 في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الزمالك مع تبقي مباراتين فقط له قبل نهاية الدوري ليفقد رسميا فرصته في التتويج باللقب، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 53 في المركز الرابع.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف وفخري لكاي، وجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

الشوط الأول للمباراة لم يشهد فرصا كثيرة وجاء التهديد الأول لفيوتشر من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد رفعت بطريقة رائعة وتألق أحمد الشناوي في التصدي لها في الدقيقة الـ 12.

ورد بيراميدز بتسديدة من وليد الكرتي في الدقيقة الـ 21 ولكن محمود عبد الرحيم جنش أبعدها إلى ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على بطاقة حمراء بسبب اعتراضخ على الحكم.

وفي الشوط الثاني دخل عبد الله السعيد في هجوم بيراميدز بدلا من محمد صادق.

أداء بيراميدز الهجومي لم يتحسن بدخول السعيد واستمر فيوتشر في السيطرة على المباراة.

وكاد محمد فاروق أن يتقدم في الدقيقة الـ 67 بعد انطلاقة رائعة من عمر كمال الذي أرسل عرضية لفاروق ليسدد ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وبعد دقيقتين فقط تقدم عمر كمال بالهدف الأول لفيوتشر من عرضية مرت من الجميع وخادعت أحمد الشناوي لتسكن شباك بيراميدز.

هدف عمر كمال كان كافيا لفوز فيوتشر بالمباراة وليحسم الزمالك بطولة الدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

تتويج الزمالك جاء بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وسجل هدف فيوتشر الوحيد في المباراة عمر كمال عبد الواحد.

وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة الـ 68 في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الزمالك مع تبقي مباراتين فقط له قبل نهاية الدوري ليفقد رسميا فرصته في التتويج باللقب، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 53 في المركز الرابع.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف وفخري لكاي، وجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

📋فخر الدين بن يوسف ولاكاي يقودان هجوم بيراميدز أمام فيوتشر 🔵🔴#في_الدوري pic.twitter.com/MVnM174MEJ — FilGoal (@FilGoal) August 22, 2022

وصف المباراة

الشوط الأول للمباراة لم يشهد فرصا كثيرة وجاء التهديد الأول لفيوتشر من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد رفعت بطريقة رائعة وتألق أحمد الشناوي في التصدي لها في الدقيقة الـ 12.

ورد بيراميدز بتسديدة من وليد الكرتي في الدقيقة الـ 21 ولكن محمود عبد الرحيم جنش أبعدها إلى ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على بطاقة حمراء بسبب اعتراضخ على الحكم.

وفي الشوط الثاني دخل عبد الله السعيد في هجوم بيراميدز بدلا من محمد صادق.

أداء بيراميدز الهجومي لم يتحسن بدخول السعيد واستمر فيوتشر في السيطرة على المباراة.

وكاد محمد فاروق أن يتقدم في الدقيقة الـ 67 بعد انطلاقة رائعة من عمر كمال الذي أرسل عرضية لفاروق ليسدد ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وبعد دقيقتين فقط تقدم عمر كمال بالهدف الأول لفيوتشر من عرضية مرت من الجميع وخادعت أحمد الشناوي لتسكن شباك بيراميدز.

هدف عمر كمال كان كافيا لفوز فيوتشر بالمباراة وليحسم الزمالك بطولة الدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

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