حوار – صلاح: الفوز بهذه الجائزة أسعدني أكثر من أي مرة.. ولا أطالب الناس أن يأخذوني قدوة

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول عن أكثر جائزة فردية أسعدته مؤخرًا بعد الفوز بها.

وتحدث صلاح لشبكة بي إن سبورتس عن كثير من الأمور التي تخص مسيرته مع ليفربول.

وقال صلاح: "كانت رغبتي الاستمرار في ليفربول والمدينة، وفي النهاية توصلنا لاتفاق وانتهى الأمر".

وشدد: "الجوائز الشخصية ستأتي وحدها، هذا ما أعتقده، أهم شيء الفوز بالدوري ودوري الأبطال. دوري الأبطال أهم، لكني أتمنى الفوز بالدوري هذا الموسم أو الموسم المقبل".

مع رحيل ماني انتهى عصر الثلاثي الذهبي صلاح وماني وفيرمينو، هل ستشكل ثلاثيًا جديدًا مع نونيز ودياز؟

صلاح: "لا أستطيع قول ذلك لأن بوبي (فيرمينو) لا يزال موجودًا ويشارك باستمرارية. نونيز ودياز سيؤديان جيدًا، هما صغيران ويحتاجان للخبرة، واللاعبون يساعدونهم".

صلاح: "تحدثت مع نونيز عند قدومه، كما تحدثت معه مجددًا قبل المباراة الماضية، أتحدث معه دائمًا هو ودياز لأنهما أحيانًا يشعران بالتوتر بسبب التوقعات الكبيرة الواقعة عليهما، البعض يرغب في أن يسجلا 100 هدف في الموسم".

صلاح: "إمكانيات نونيز كبيرة وسيسجل معنا الكثير من الأهداف لكنه يحتاج فقط أن يبدأ تدريجيا".

وعن تنظيم كأس العالم في قطر شهر نوفمبر المقبل: "قطر دولة عربية والوطن العربي بأكمله يدعمها، أتمنى أن يقدّموا بطولة مميزة".

وكشف صلاح: "الفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي العام الماضي كان له إحساس مختلف، شعرت أنني سعيد أكثر من عادتي، كنت طاير من الفرحة، أكثر حتى من جائزة الهداف، لا أعرف السبب بصراحة".

وأوضح: "أُقدّر أن يأخذني الناس كقدوة، ولكن هما اللي بياخدوني قدوة، أنا مش بقول لحد حاجة، بعمل اللي يبسطني وميأذيش أو يزعّل حد".

واختتم موجها رسالته: "أحارب للفوز بكل الجوائز في النادي، أتمنى أن نحقق شيئًا مميزا في الدوري ودوري أبطال أوروبا".

اقرأ أيضا:

الكشف عن مصير سواريش

عودة محترف الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حقيقة تسليم درع الدوري للزمالك بعد مباراة الاتحاد

"الضغط سيكون على لاعبي الزمالك"

وزير الرياضة يعلق على أحداث ما قبل الأهلي والإسماعيلي