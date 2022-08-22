طائرة - من رادس.. شباب مصر يحققون بطولة إفريقيا على حساب تونس.. واعتداءات

حقق منتخب مصر لكرة الطائرة للشباب، بطولة أمم إفريقيا للشباب على حساب تونس في مباراة شهدت اعتداءات على اللاعبين المصريين.

وفاز منتخب مصر على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، ليتوجون أبطالا للبطولة.

منتخب مصر حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17، قبل أن يحقق الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

تونس حسمت الشوط الثالث لصالحها بنتيجة 25-21، قبل أن يعود الفراعنة ويحسمون اللقاء بشوط ثالث بنتيجة 25-23.

وبعد المباراة التي أقيمت على صالة إستاد رادس، وأثناء احتفالات اللاعبين المصريين في الملعب، بدأ لاعبو تونس الاشتباك مع اللاعبين المصريين، ليسود الهرج والمرج الملعب، ويخرج الجميع إلى غرف خلع الملابس.