طائرة - من رادس.. شباب مصر يحققون بطولة إفريقيا على حساب تونس.. واعتداءات

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 22:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب يحسم بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

حقق منتخب مصر لكرة الطائرة للشباب، بطولة أمم إفريقيا للشباب على حساب تونس في مباراة شهدت اعتداءات على اللاعبين المصريين.

وفاز منتخب مصر على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، ليتوجون أبطالا للبطولة.

منتخب مصر حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17، قبل أن يحقق الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

أخبار متعلقة
موعد مباريات الإثنين 22 أغسطس 2022.. احتمالية حسم الدوري وقمة إنجلترا ونهائي الطائرة توخيل: كل شيء سار بشكل خاطئ أمام ليدز.. حتى طائرة السفر كرة طائرة - الأهلي يضم لاعبة الزمالك.. ويجدد عقد سارة أمين رسائل نارية من فيرمولين ضد اتحاد الطائرة "فعلوا كل شيء لإجباري لضم لاعبين.. ورحلت بغرابة"

تونس حسمت الشوط الثالث لصالحها بنتيجة 25-21، قبل أن يعود الفراعنة ويحسمون اللقاء بشوط ثالث بنتيجة 25-23.

وبعد المباراة التي أقيمت على صالة إستاد رادس، وأثناء احتفالات اللاعبين المصريين في الملعب، بدأ لاعبو تونس الاشتباك مع اللاعبين المصريين، ليسود الهرج والمرج الملعب، ويخرج الجميع إلى غرف خلع الملابس.

اقرأ أيضا:

الكشف عن مصير سواريش

عودة محترف الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حقيقة تسليم درع الدوري للزمالك بعد مباراة الاتحاد

"الضغط سيكون على لاعبي الزمالك"

وزير الرياضة يعلق على أحداث ما قبل الأهلي والإسماعيلي

كرة طائرة منتخب مصر
نرشح لكم
سيتي إيدج للتطوير العقاري الراعي الذهبي الحصري لسباق Let’s Tri في نسخته الأولى في العلمين الجديدة اسكواش – في مفاجأة كبيرة.. منتخب مصر يخسر لقب بطولة العالم للناشئين أمام إنجلترا لأول مرة في التاريخ.. منتخب مصر يفوز ببطولة العالم في ستريت وورك أوت كرة سلة - الإعلان عن قائمة منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم في تونس كرة يد - الأهلي يعلن إصابة لاشين بقطع في الرباط الصليبي عضو اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موعد حسم أزمة أنس أسامة ومتى يعتبر العقد لاغيا دوري NBA - ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز كرة يد - لقب مصري في رومانيا.. علي زين وممدوح هاشم يتوجان بلقب السوبر مع دينامو
أخر الأخبار
روبرتسون غاضبا: يجب أن نتوقف عن استقبال الأهداف 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: هدف راشفورد أتى من تسلل يصعب تقبله.. ولهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سانشو: أظهرنا ردة الفعل اللازمة أمام ليفربول.. وهذا ما حدث حين أسقطت ميلنر 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاتحاد 49 دقيقة | الكرة المصرية
ستواني يكتب التاريخ مع جيرونا.. وألميريا يحصد أول نقطة في الدوري الإسباني 49 دقيقة | الدوري الإسباني
تين هاج يقتحم التاريخ وراشفورد يكسر الصيام.. أبرز أرقام فوز مانشستر يونايتد على ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سيدات وادي دجلة.. عن التأهل للأبطال وتباين الكرة النسائية الإفريقية وملاعب المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – الزمالك يفتح النادي لجماهيره للاحتفال بلقب الدوري.. ومكافأة للموظفين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي