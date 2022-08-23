راشفورد: حماس الجماهير بسبب أن الخصم ليفربول أعطانا الدافع للاستمرار

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 02:01

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

شدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام ليفربول أمس -الثلاثاء-.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

ليفربول

وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد لـ بي بي سي عقب المباراة: "شعور رائع، كان من الضروري أن نبدأ عند نقطة ما".

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وأضاف "بدأنا المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية وبشكل منظم وجيد لم ننظر من الخصم".

وتابع "لكن الحماس الذي تلقناه من الجماهير كان بسبب الخصم، وهذا ما أبقانا مستمرين بشكل جيد في المباراة".

وأكمل "عندما أكون سعيدا هذا يؤثر على عقليتي وبالتالي أسجل، وإذا لم أفعل أكون سعيد من أجل الفريق ككل".

وأتم عن هدف جادون سانشو، قائلا "هدف عظيم، كان هذه لحظته تماما، آمل أن يسجل المزيد".

وسجل هدفي مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 16 وماركوس راشفورد في الدقيقة 53، فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم بعد هزيمتين أمام برايتون وبرينتفورد، فيما لا يزال ليفربول بلا فوز بعد تعادلين مع فولهام وكريستال بالاس.

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