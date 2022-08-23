روبرتسون غاضبا: يجب أن نتوقف عن استقبال الأهداف

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 01:13

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

يرى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أنّ الفريق يجب عليه معرفة الخلل الذي يجعله يستقبل الأهداف بهذا الشكل.

وفاز مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون عقب المباراة لـ سكاي سبورتس: "نفعل ذلك في كل مباراة، نعطي التقدم إلى خصمنا ونصعب المهمة على أنفسنا".

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وأضاف "ليست البداية التي أردناها تماما، علينا تغيير الوضع، نحن نناقش ذلك في غرفة الملابس لكن علينا فعلها بشكل حقيقي في المباراة".

وأتم "لقد بدأوا المباراة بشكل أفضل وعلينا أن نعرف الخلل. لا يمكننا الاستمرار في استقبال الأهداف".

وسجل هدفي مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 16 وماركوس راشفورد في الدقيقة 53، فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم بعد هزيمتين أمام برايتون وبرينتفورد، فيما لا يزال ليفربول بلا فوز بعد تعادلين مع فولهام وكريستال بالاس.

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