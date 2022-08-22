مرتضى منصور يعلن أولى صفقات الزمالك الصيفية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن إتمام تعاقد النادي مع زكريا الوردي لاعب الرجاء المغربي السابق.

وضمن الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه بعد هزيمة بيراميدز من فيوتشر.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الشمس: "سنقيم احتفالية غدا في الاستاد لا مثيل لها، وأبارك لجماهير الزمالك والمدرب واللاعبين".

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وتابع "أتممنا تعاقدنا مع زكريا الوردي، لاعب (قد طارق حامد 15 مرة) واستلم نقوده بالفعل ووقع العقود ويتواجد حاليا في القاهرة".

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب سيوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية قد شدد في تصريحات لـ FilGoal.com على أن الزمالك سيستلم الدرع بشكل رسمي عقب نهاية مباراة الاتحاد في حالة تتويجه بشكل رسمي

وانتقل طارق حامد إلى اتحاد جدة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

ودخل الزمالك الموسم دون صفقات جديدة مع إيقاف القيد، لكنه تغلّب على الظروف وحصد لقب الدوري.

وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 3، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في استاد القاهرة مساء الثلاثاء، ثم يلتقي بالمصري في الجولة 33، وبعده إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة.

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