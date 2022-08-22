إصابة خطيرة لمدافع أتالانتا بعد تدخل أوريجي العنيف

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 21:57

كتب : FilGoal

أوريجي

تسبب ديفوك أوريجي لاعب ميلان بإصابة بالغة لـ بيرات ديمسيتي مدافع أتالانتا في المباراة التي جمعتهم أمس.

وتعادل ميلان حامل اللقب بهدف لمثله أمام أتالانتا في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقيقة 82 لقطة تدخل غير مقصود من أوريجي على قدم ديمسيتي ليخرج اللاعب على إثرها مصابا من الملعب.

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ونشر أتالانتا بيانا أوضح فيه إصابة اللاعب جاء كالآتي:

"خضع بيرات دجامسيتي لفحوصات سريرية بعد الإصابة التي تعرض إليها في مباراة أمس أمام ميلان وكشفت الفحوصات عن كسر في ساقه اليسرى. اللاعب بدأ رحلة العلاج على الفوز ولم تتحدد مدة الغياب".

وكان أتالانتا افتتح أولى أهداف اللقاء أمس في الدقيقة 28 بتسديدة من روسلان مالينوفسكي على حدود المنطقة، بعد أن تلقى تمريرة يواكيم مايلي.

وعادل إسماعيل بن ناصر النتيجة في الدقيقة 68 بعد صناعة من سايليمايكرس.

وبذلك يحتل ميلان المركز الرابع مؤقتا برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز في مباراته الأولى على أودينيزي بنتيجة 4-2.

فيما يأتي أتالانتا في المركز السادس برصيد 4 نقاط بعد الفوز أمام سامبدوريا 2-0 في المباراة الأولى.

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