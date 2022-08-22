قائمة الزمالك – عودة المثلوثي وغياب جعفر في مباراة المصير أمام الاتحاد السكندري

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الزمالك بهدف في شباك فاركو

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء في استاد القاهرة.

ويستقبل الزمالك نظيره الاتحاد وهدفه على الفوز وحسم لقب الدوري المصري رسميًا.

وشهدت القائمة عودة التونسي حمزة المثلوثي بعد غيابه عن مباراة فاركو الماضية للإيقاف.

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فيما غاب سيف فاروق جعفر عن قائمة الاتحاد السكندري، مع استمرار حضور يوسف أسامة نبيه وأيمن حفني.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أيمن حفني – أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر السعيد – يوسف أسامة نبيه

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