سويلم: لم يتم الاتفاق على تسليم درع الدوري للزمالك بعد مباراة الاتحاد

نفى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تسليم درع الدوري بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

وقال سويلم عبر إذاعة ميجا إف إم: "تسليم درع الدوري بعد مباراة الزمالك والاتحاد؟ لا، لم يتم الاتفاق على ذلك".

وأكمل: "الاتفاق مطلع الموسم كان أن تقام احتفالية كبيرة لتسليم الدرع وجوائز الأفضل في الموسم".

وواصل: "لكن لم يحدث اتفاق بشأن مباراة الغد، الزمالك يريد زيادة جماهيره، لكننا اتفقنا على عمل احتفالية محترمة".

وأتم: "ما تم الاتفاق عليه أيضًا هو عمل درع جديد للدوري المصري".

ويستقبل الزمالك نظيره الاتحاد في استاد القاهرة بالثامنة مساء غد الثلاثاء.

ويكفي الفوز الزمالك لحسم لقب الدوري المصري رسميًا قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن نية الزمالك مخاطبة رابطة الأندية لزيادة عدد جماهيره في مباراة الاتحاد.

وترغب إدارة الزمالك في إتاحة الاحتفال باللقب مع أكبر قدر ممكن من الجماهير، وبناء عليه سيطلب النادي زيادة عدد الجماهير إلى 6 آلاف مشجع.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 75 نقطة من 31 مباراة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، و12 نقطة عن الأهلي الذي يملك مباراة مؤجلة.

ويتفوق الزمالك على بيراميدز في المواجهات المباشرة، حيث فاز عليه ذهابا 3-2 وإيابا 3-0، وبالتالي التساوي يضمن له اللقب.

اقرأ أيضا:

فيديو - كيف أبرم برشلونة صفقاته باستخدام الرافعات

وزير الرياضة يعلق على أحداث ما قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

تعرف على قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

شرط من بسام للانضمام إلى الزمالك