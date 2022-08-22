وزير الرياضة: الدوري المصري ما زال قويا.. وهذه احتياجات رابطة الأندية للتطور

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الدوري المصري ما زال قويا وتنافسيا مشيرا إلى أنه تواصل على الفور مع رئيس رابطة الأندية للتعامل مع أزمة جماهير الأهلي والإسماعيلي.

والتقي أشرف صبحي مع جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لراديو 9090 عن أزمة جماهير الأهلي والإسماعيلي: "تواصلت مع أحمد دياب فور المشكلة وتم الاتفاق على مخاطبة مجتمع الكرة سريعا".

وأضاف "تواصل دياب بشكل سريع مع الجهات الأمنية وحدث تأمين زائد للجماهير، لجنة الانضباط لابد أن تجب هذه الأفعال ويكون لها قرارات".

وتابع "الجهات الأمنية أخذت حذرها لتأمين الموقف، لابد أن نخاطب المجتمع بشكل سريع ولا ننتظر التخمينات وهذا دور الرابطة في التنسيق".

بيان رابطة الأندية: سيتم اتخاذ إجراءات في واقعة جمهور الأهلي والإسماعيلي عقب المباراة

وواصل عن تسويق الدوري المصري "قبل أكثر من 10 سنوات، كنت في زيارة لاتحاد الكرة وأخبرتهم بأن منحنى الدوري المصري في انخفاض والعلامة التجارية للدوري بدأت قيمتها تنخفض ويجب أن نتدارك ذلك مع اقتحام سوق البث والحقوق وقتها مع الاهتمام بالدوريات الأوروبية أيضا".

وعن قوة البطولة المحلية "الدوري المصري محلي قوي جدا، سننظر للجانب الإيجابي هو أننا حتى الآن لا نعرف الترتيب في أول 3-4 مراكز وكذلك آخر 3-4 مراكز".

وواصل "اللاعبون المصريون يظهرون بشكل جيد في أمم إفريقيا أمام لاعبين محترفين وهو ما يدل على قوة الدوري المحلي".

واستطرد "سيكون هناك موعد معروف بشكل مبكر لنهاية الدوري ويكون هناك أجندة معروفة لمواعيد تجمع المنتخبات".

وأتم "السلبيات فيما يخص رابطة الأندية والدوري هذا الموسم هو عدم التنظيم وتداخل الأدوار مع كونها تجربة جديدة وبدأنا بحثها اليوم".

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