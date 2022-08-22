مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول مصير سواريش مع نهاية الدوري المصري

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 19:13

كتب : أحمد الخولي

ريكاردو سواريش - الأهلي والمصري

أوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com حقيقة ما تردد عن نية ناديه البحث عن مدير فني جديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "ما تردد بشأن نية إقالة سواريش غير صحيح".

وتابع: "سواريش مستمر في مهام عمله كما هو متفق عليه، ولم ندخل في مفاوضات مع مدربين لخلافته".

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وأشار: "سواريش تولى المهمة في نهاية موسم صعب وواجه ظروفًا قاسية، لا يمكن تقييمه في ظل غياب القوام الأساسي للفريق".

وشدد: "اتفقنا معه منذ بداية مهمته أن الحساب يبدأ منذ الموسم المقبل بعد أن يكون قد حصل على التدعيمات التي تساعده على تطبيق أفكاره".

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد صرّح في وقتٍ سابق أن سواريش تخوّف من قرار إكمال الدوري دون القوام الأساسي.

وقال الخطيب: "المدرب متخوف من النتائج في ظل اللعب بالشباب، لكن لن نحاسبه على النتائج لأن هذه الفترة نتخذها كإعداد للموسم المقبل".

ويتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري هذا الموسم أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وينتظر الأهلي اختبار حقيقي لـ سواريش في مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري يوم 28 أكتوبر المقبل.

سواريش (47 عامًا) تولى تدريب الأهلي خلفًا لـ بيتسو موسيماني مطلع يوليو الماضي.

وخاض سواريش 14 مباراة مع الأهلي، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر مرتين.

وفقد الأهلي رسميًا حظوظ التتويج بالدوري المصري مساء الأحد، بتعادله دون أهداف مع الإسماعيلي.

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