مدرب الاتحاد لـ في الجول: الضغط سيكون على الزمالك لرغبتهم في حسم الدوري

أشاد محمد نور المدرب العام للاتحاد السكندري، بالزمالك منافسه المقبل، لكنه شدد في الوقت نفسه ضرورة استغلال ثغراته.

وقال نور لـ FilGoal.com: "الزمالك فريق كبير وبطل للدوري هذا الموسم بنسبة كبيرة، ومباراتنا معه ستكون صعبة بكل تأكيد".

وأكمل: "الزمالك يمتلك الكثير من مفاتيح اللعب، لكن يوجد ثغرات أيضًا سنعمل على استغلالها".

وتابع: "المباراة ستكون لإثبات الذات بالنسبة للاعبين خاصة بعد التخلص من الضغوط التي واجهتهم الفترة الماضية بعد ضمان البقاء".

وواصل: "نأمل أن نواصل الأداء الجيد أمام الزمالك، سنكون الفريق الأكثر هدوءًا، لأن الضغط سيكون على لاعبي الزمالك الذين يسعون لحسم الدوري".

وأتم: "صفوفنا مكتملة بعودة سعيدو سينبوريه من الإيقاف، وقد صرفت الإدارة أمس مكافأة اللاعبين عن مباراة البنك الأهلي".

ويستقبل الزمالك نظيره الاتحاد مساء غد الثلاثاء في الثامنة مساء على استاد القاهرة.

ويكفي الفوز الزمالك لحسم لقب الدوري المصري 2021\2022 رسميًا قبل جولتين على النهاية.

وكان الاتحاد السكندري قد ضمن البقاء رسميًا تحت قيادة محمد عمر بعد الفوز على البنك الأهلي.

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