مدرب سيدات وادي دجلة.. عن التأهل للأبطال وتباين الكرة النسائية الإفريقية وملاعب المغرب

هل السعادة تكمن حقا في الرحلة أم الوصول؟ لربما تكمن في كلاهما كما يؤمن وائل السيد، المدير الفني لـ وادي دجلة للسيدات.

وادي دجلة تأهل إلى دوري أبطال إفريقيا في نسخته الثانية بنظام جديد بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة، هدفين دون مقابل.

ويرى وائل السيد في حديث مع FilGoal.com أنّ الوصول إلى البطولة بنظام التصفيات أعطى نكهة وفرحة خاصة.

تصفيات تضفي نكهة على التأهل

قال وائل السيد "نحن ببساطة أثبتنا أننا نستحق أن نكون في دوري أبطال إفريقيا، نحن شاركنا في البطولة الماضية لأننا أصحاب الأرض وعامل الحظ والتوفيق لعب دورا في ذلك".

وأضاف "نحن قطعنا أميال وذهبنا إلى بلد أخرى محمّلين بحلم واحد وهو الوصول وقد وصلنا".

وواصل "الفرحة مضاعفة على جميع الأصعدة نحن فزنا بجميع مبارياتنا، كنا متفوقين ومستحوذين، وكنا الأجدر للتأهل".

وعن الحضور الجماهيري، أوضح "للأسف لم يكن هناك حضور جماهيري، ويعود ذلك إلى الفرق المشاركة والتي لم يكن فيها الجيش الملكي المغربي ممثلهم".

وأكمل "بالإضافة إلى أنّ مدينة أغادير التي أقيمت فيها المباريات تبعد عن العاصمة والمدن الحيوية".

وأشاد السيد بملاعب المغرب، قائلا: "أرضية الملعب والمدرجات كانت على أعلى مستوى، استضافة الدولة لأمم إفريقيا كان له عامل بالطبع".

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وعن سؤاله عما هو مختلف بين مواجهة فريق شمال إفريقيا والجنوب، أجاب: "الاختلاف الوحيد بيننا وبين الفرق المنتمية لـ جنوب إفريقيا هو التفوق الجسماني والسرعة ماعدا ذلك، نحن نضع خطط متقاربة وربما نحن أذكى".

وأضاف "شعرت عند مواجهة دول شمال إفريقيا أنهم مثلنا خاصةً في القوة البدنية والأطوال، لم نواجه مشكلة سوى مع بنك الإسكان التونسي الذي وصل منتخب بلاده لـ ربع نهائي أمم إفريقيا".

وتابع "دخلنا مباراتنا معهم الأخيرة بنفس النقاط، لكن تمكنّا من السيطرة على اللقاء ونهى الصلح أنقذتنا بثائية لضمان الفوز والتأهل".

الهدف محدد ودقيق

وأردف وائل السيد: "عدت إلى مصر بعد هذه التصفيات بثقة كبيرة، نحن واجهنا فرق لا نعلم كيف تلعب لكن رغم ذلك حضرنا كثيرا وفرضت أسلوبي، وكنا موفقين أننا لم نفتتح التصفيات، وكان لدي فرصة لمتابعتهم".

وعن كيف اختلف دجلة عن السنة الماضية، رد "الخبرة. نحن اكتسبنا الكثير على مدار السنة الماضية، وسنكتسب أكثر، الآن باتت اللاعبات تعرف كيفية المشاركة في المحافل القارية".

وأضاف "دخلت البطولة السابقة وأنا أريد التمثيل المشرف، كان اللاعبات لا تعرف سوى اللعب محليا لكن الآن الوضع اختلف تماما".

وكانت سيدات وادي دجلة ودعت البطولة العام الماضي من دور المجموعات بعد الحلول ثالثا برصيد 4 نقاط.

وأتم وائل السيد تصريحاته "نريد أن نفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، أو على الأقل تحقيق مركزا جيدا في البطولة".

ومن المقرر أن تقام المسابقة في المغرب بمشاركة ثمانِ فرق في أكتوبر المقبل.

وضمنت أندية الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وجرين بافلوز الزامبي وديترمن جيرلز الليبيري التأهل إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

نظام تصفيات أمم إفريقيا للسيدات 2022

تقسم إفريقيا إلى 6 مناطق كالآتي:

شمال إفريقيا: وادي دجلة المصري - الجيش الملكي المغربي

جنوب إفريقيا: ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - جرين بافلوز الزامبي

غرب إفريقيا 1: ديترمن جيرلز الليبيري.

غرب إفريقيا 2: فريق واحد (لم يتحدد بعد).

شرق إفريقيا: فريق واحد (لم يتحدد بعد).

منطقة وسط إفريقيا: فريق واحد. (لم يتحدد بعد).

ومن المقرر أن تنتهي التصيفات ويتحدد جميع المشاركين في المسابقة سبتمبر المقبل.















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