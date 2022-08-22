بيلد: مانشستر يونايتد يتحرك لضم كيفن تراب

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

آرون رامسي - إنتراخت فرانكفورت ورينجرز في نهائي الدوري الأوروبي

يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع الألماني كيفن تراب حارس مرمى أينتراخت فرانكفورت.

وذكر كريستيان فولك صحفي جريدة "بيلد" الألماني أن مانشستر يونايتد تقدّم بعرضٍ رسمي بالفعل.

فيما أوضح كريستوفر ميتشل صحفي محطة "سبورت 1" الألمانية أن مانشستر يونايتد لم يرسل عرضًا رسميًا، لكنه حصل على الضوء الأخضر من المدير الرياضي لـ فرانكفورت لأجل التفاوض مع تراب.

ويسعى إيريك تين هاج لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل دين هندرسون إلى نوتنجهام فورست.

ويتواجد في مركز حراسة المرمى في مانشستر يونايتد حاليًا المخضرم توم هيتون كبديل وحيد لـ دافيد دي خيا.

تراب (32 عامًا) يتواجد في فترة ثانية مع فرانكفورت، بعد أن لعب بين صفوفه منذ 2012 إلى 2015.

وعاد تراب لـ فرانكفورت في 2018 بعد فترة غير موفقة مع باريس سان جيرمان.

وقاد تراب فريقه فرانكفورت للقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد أن كان بطل المباراة النهائية بتألقه في ركلات الجزاء الترجيحية أمام جلاسكو رينجرز.

ويمتلك تراب 6 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، ويسعى لحجز مقعده في قائمة الماكينات بكأس العالم 2022 شهر نوفمبر المقبل.

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