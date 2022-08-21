بثلاثية.. سقوط مدوِ لتشيلسي أمام ليدز

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ليدز بالهدف في مرمى تشيلسي

سقط تشيلسي أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمت بينهما على ملعب إيلاند رود في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليدز كل من بريندين آرونسون ورودريجو مورينو وجاك هاريسون.

الهزيمة كانت هي الأولى لتشيلسي خلال الموسم الحالي بعد فوز وتعادل وحيد.

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وحضر توماس توخيل المباراة من على مقاعد البدلاء بعد قبول الاستئناف الذي قدمه لرابطة الدوري الإنجليزي عقابه بالإيقاف لمباراة واحدة.

وارتفع رصيد ليدز للنقطة السابعة في المركز الثالث بشكل مؤقت

التشكيل

وبدأ تشيلسي المباراة بكونور كالاجير في وسط الملعب لأول مرة، بينما قاد رحيم ستيرلنج وكاي هافيرتز خط الهجوم.

وصف المباراة

كاد ستيرلنج أن يسجل لتشيلسي في الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد مرور رائع وتسديدة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 14 عاد ستيرلنج وسجل ولكنه كان متسللا ليلغى الهدف.

وتقدم ليدز يونايتد بالهدف الأول بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي حاول مراوغة آرونسون داخل منطقة الجزاء ليفقد الكرة وتدخل الشباك في الدقيقة الـ 32.

وأضاف رودريجو الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من هارينسون في الدقيقة الـ 37.

وفي الشوط الثاني كاد مارك كوكوريا أن يسجل هدف تقليص الفارق مبكرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها علت المرمى.

وفي الدقيقة الـ 68 أضاف هاريسون الهدف الثالث بعد عرضية من رودريجو تابعها الأول في المرمى.

وتحصل كاليدو كوليبالي على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 86 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وحاول لاعبو تشيلسي إجراء محاولات لإدراك هدف لتقليص الفارق ولكنها فشلت ليحقق أصحاب الأرض الفوز بثلاثية دون مقابل.

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