رئيس إنبي يكشف تفاصيل عرض ويجان من أجل محمود جاد.. ويحدد سعر إيبوكا

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن تفاصيل عرض ويجان من أجل محمود جاد حارس مرمى الفريق.

وقال الشريعي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "ويجان لم يعرض شراء محمود جاد بشكل رسمي ولكن جاء عرض عن طريق وكيل لاعبين",

واستمر "عرض ويجان الذي وصلنا كان ينص على الاحتفاظ بالبطاقة الدولية للاعب وهذا يعني تكمه الكامل في اللاعب وفي حالة صعود ويجان للدوري الممتاز خلال موسمين بغض النظر عن مشاركة محمود جاد يحصل إنبي على 500 ألف جنيه إسترليني وفي حالة إذا قرر ويجان ضم محمود جاد ليلعب مع الفريق سيرسل مليون جنيه إسترليني لإنبي".

وتابع "جاد غير مطابق لمواصفات اللعب في إنجلترا بسبب تصاريح العمل لذلك قد يستمر اللاعب لمدة موسمين دون الحصول على أي أموال إلا إذا، ما يعني أن إنبي لن يحصل على أموال سوى عند مشاركة جاد مع الفريق".

وشدد "تحدثت مع رئيس ويجان وأخبرني بأن الإدارة تفكر في أكثر من حل في حالة ضم اللاعب بسبب عدم توافر تصاريح العمل وهي تركه في إنبي أو إرساله لناد في إسكتلندا أو أي ناد في أوروبا وفي حالة قرر ويجان شراء اللاعب بشكل رسمي وإعادة إعارته حتى موافاة إشطراطات تصريح العمل سأوافق على الفور بفض النظر عن قيمة الصفقة".

وأضاف "جاد لم يصله أي عروض من مصر وإذا حدث سيقف الأمر حينها على احتياجاتي في ذلك المركز وتعويضه بحارس جديد ولم أحدد أي مبلغ مالي لبيع اللاعب ولكن اعتقد أن 20 أو 30 مليون جنيه هو النطاق الحالي للأسعار في مصر".

وتحدث الشريعي عما إذا كان الفريق قد وصله أي عرض من أجل لاعبيه قائلا : "هناك أشخاص تحدثوا معي من الأهلي وفيوتشر بشأن ضم لاعبين من الفريق مثل جون إيبوكا ومصطفى شلبي ولكن لم تصل أي عروض رسمية".

وأكمل "لدي العديد من الخيارات من أجل إيبوكا وقد احتفظ به في الموسم المقبل حتى لو رحل بدون مقابل فيما بعد لأننا لم نجد مهاجم يقدم نصف ما يقدمه خلال المواسم الماضية وسأبيعه فقط في حال إيجاد بديل له".

وأتم "لن نبيع إيبوكا بأقل من 35 مليون جنيه، ولم نقيم مصطفى شلبي بعد وقد يكون له رغبة معينة تحسم انتقاله بغض النظر عن سعره".

اقرا أيضا

ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا

ماذا قدم ترزيجيه أمام أنطاليا

عرض تركي لأفشة

حقيقة رغبة الزمالك في ضم محمود جاد