أشرف صبحي: التنافس في الدوري سيرفع الناحية التسويقية.. نحترم رموزنا ولا يصح إلا الصحيح

يرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدوري المصري يشهد تنافسا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وهو ما سيرفع الناحية التسويقية للمسابقة.

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط مع أهمية الكرة، ندشن مشروع (كابيتانو) لاختيار أفضل العناصر وسنعلن كافة التفاصيل بعد ذلك".

وأضاف "ظاهرة صحية جدا أن يتولى الدوري المصري رابطة المحترفين".

وكشف وزير الشباب والرياضة "سيكون هناك اجتماع تنسيقي بين وبينهم مع اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة".

وأوضح صبحي "اتحاد الكرة سيتفرغ لإدارة المنتخبات والإشراف عليها بينما رابطة الأندية للمسابقات المحلية وسيكون هناك رابطة لكل درجة".

وشدد "الدوري المحلي يشهد تنافسا كبيرا والمستقبل سيكون أفضل من الناحية التسويقية".

وتابع "خلال فترة من الفترات كان هناك من يقول سنشجع برشلونة أو ريال مدريد أو الأندية الإنجليزية، الآن علينا الثقة في أنفسنا وفي دولتنا ولن يصح إلا الصحيح".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "لا تدخل منا في أي عمل فني، الكل لديه مسؤوليته وإدارته، نحترم رموزنا وكل رمز قدّم لنا في المجال الرياضي نحبه ولن يصح إلا الصحيح".

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