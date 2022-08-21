من أجل تكافؤ الفرص.. إيسترن كومباني يخاطب رابطة الأندية بسبب مواجهة المقاولون والمقاصة

أصدر نادي إيسترن كومباني بيانا رسميا موجها إلى رابطة أ،دية الدوري المصري بسبب ما حدث في مباراة المقاولون العرب ومصر للمقاصة.

وكان المقاولون العرب قد تغلب على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وتتصارع أندية إيسترن كومباني والجونة والمقاولون العرب وغزل المحلة على المراكز المؤدية للهبوط، إذ يهبط منهم فريقين بجانب مصر للمقاصة الذي تأكد هبوطه رسميا.

وجاء بيان إيسترن كومباني كالآتي: "نظرا للمنافسة القوية بين الأندية في الصراع لتفادي الهبوط ومن بينها نادي إيسترن كومباني وما تتطلبه الفترة المقبلة من المباريات المتبقية من عمر المسابقة من عدالة وشفافية وتحقيقا لمبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية بحيث لا يظلم أحد".

"تلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأحداث التي باتت واضحة للجميع والتي تتجه في مصلحة بعض الأندية على حساب أندية أخرى والتي نراها موجهة من بعض الأطراف والمسؤولين والتي ظهرت واضحة خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة أمام مصر للمقاصة".

"ويأتي ذلك رغم وجود خبير تحكيمي أجنبي الهدف من وجوده الارتقاء بمنظومة التحكيم ورفع كفاء الحكم المصري بسبب الإخفاقات العديدة ورغم وجود نظام الـ VAR إلا أنه تم تسيير المباراة في اتجاه فريق المقاولون العرب".

"وأعطى ذلك أفضلية للمقاولون عن فريق مصر للمقاصة بجانب الإيماءات التي يقوم بها بعض الإعلاميين لصالح أندية بعينها".

"لذا نهيب من سيادتكم باتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحقيق مبدأ الشفافية واللعب النظيف وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية للحفاظ على سمعة الدوري المصري".

وتتساوى أندية المقاولون العرب والجونة وإيسترن كومباني ولكل منهم 29 نقطة في مسابقة الدوري.

ويلعب إيسترن كومباني مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين.

أما المقاولون العرب فيستضيف فريق فاركو يوم الثلاثاء في نفس الجولة.

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