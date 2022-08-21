نهى الصلح لـ في الجول: دجلة يستهدف لقب أبطال إفريقيا.. وطموحنا كتوأم لا يتوقف عند اللعب لإيطاليا

تألقت نهى الصلح لاعبة وادي دجلة لسيدات كرة القدم وقادت فريقها للتأهل إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في المغرب.

وتصدر وادي دجلة مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.

وقالت نهى الصلح لـ FilGoal.com: "لم أتوقع بالطبع تسجيلي أربعة أهداف، لدينا عدد من اللاعبات المميزات ولكن الحمد لله حالفني الحظ لتحقيق ذلك".

وتابعت "كانت لدينا ثقة بالتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا وتصدر المجموعة دون استقبال أي هدف، جودة لاعباتنا مميزة وخضنا مباريات ودية لتطبيق أفكار الدفاع وكيفية التحول حال استقبلنا الهدف الأول".

وأوضحت نهى "حضرنا إلى المغرب وشاهدنا المباراة الأولى بين فريقي غليزان وبنك الإسكان التونسي، وكان تركيزنا مع الفريق الجزائري أولا لأنها المباراة الأولى".

وأضافت "شاهدنا مميزات الفريق الجزائري ونقاط الضعف، ونفس الأمر حدث مع الفريق التونسي وخضنا كل مباراة بخطة معينة".

وتغلبت سيدات وادي دجلة على غليزان الجزائري بهدفين دون مقابل قبل تحقيق الفوز على بنك الإسكان التونسي بنفس النتيجة في مباراة كان دجلة في حاجة للفوز من أجل التأهل.

وبسؤالها عن أصعب مباراة أجابت نهى: "لا يمكنني تحديد المباراة الأصعب، مواجهة الفريق الجزائري اتسمت بخشونة كبيرة بسبب خسارتهم المباراة الأولى وحاجتهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمامنا".

وأضافت نهى "أما المباراة الثانية فكانت فاصلة وحاسمة من أجل التأهل لدوري الأبطال، لذلك كل مواجهة كانت لديها صعوباتها لأن التعادل كان يكفي الفريق التونسي".

وبالحديث عن التأهل شددت "سيكون لدينا خبرة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي، هدفنا التركيز أكثر وتحقيق مركز أفضل".

وكشفت نهى "هدفنا الأساسي هو حصد اللقب بالتأكيد لذلك سنبدأ الإعداد مبكرا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، النهائي لن يتحقق إلا ببذل الكثير من الجهد".

تعرف على قصة التوأم نهى وجيهان الصلح من أب لبناني وأم إيطاليا وجنسية مصرية، تم قبولهما في اختبارات يوفنتوس وميلان.

وتلعب نهى رفقة توأمها جيهان في فريق وادي دجلة وتحمل اللاعبتان الجنسيات المصرية والإيطالية واللبنانية فهن من أم إيطالية وأب يحمل الجنسيتين اللبنانية والمصرية.

وكشفت نهى "يتبقى لنا عامان في الجامعة، ونفكر الذهاب إلى إيطاليا للتقدم باختبارات في أندية هناك، ونتمنى تخطي العامين المقبلين على خير ثم التفكير في اللعب بفرق جيدة".

ويدرس توأم وادي دجلة الهندسة المدنية، وسبق لهن اجتياز اختبارات يوفنتوس وميلان في 2020 ولكن توقف الأمر بسبب جائحة كورونا.

وشددت نهى "طموحاتنا كبيرة، نريد اللعب لأندية كبرى في إيطاليا لأن هدفنا المشاركة مع المنتخب الإيطالي ولن تتوقف طموحاتنا عند هذا الحد بل نريد الاحتراف في أندية كبرى في السيدات مثل برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان".

واختتمت نهى الصلح تصريحاتها "بطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون في شهر أكتوبر المقبل بالمغرب وتركيزنا الآن منصب عليها وتحقيق مركز متقدم".

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