عضو لجنة الكرة بالاتحاد: لا نمانع الحل الودي مع حسام عاشور

شدد محمد أحمد عضو لجنة الكرة بالاتحاد السكندري على أن فريقه لا يمانع الصلح مع حسام عاشور بشكل ودي.

حسام عاشور النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال أحمد في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "هناك مساعي للصلح بيننا وبين حسام عاشور خلال تلك الفترة، اللاعب متمسك بوجهة نظره والنادي لديه وجهة نظر أخرى، لو هنالك أي بادرة أمل في الحل الودي ليس لدينا مانع ولكن إذا سار في وضعه القانوني حينها ما سيقره اتحاد الكرة ولجنة التظلمات سننفذه".

وكان الإسماعيلي قد أعلن فسخ تعاقده مع اللاعب في شهر مارس الماضي بعد تقديمه شكوى في اتحاد الكرة لتأخر حصوله على مستحقاته.

اللاعب صاحب الـ36 عاما خاض مع الاتحاد السكندري 10 مباريات في كل البطولات.

ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.

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