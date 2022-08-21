عضو لجنة الكرة بالاتحاد: لا نمانع الحل الودي مع حسام عاشور
الأحد، 21 أغسطس 2022 - 12:24
كتب : FilGoal
شدد محمد أحمد عضو لجنة الكرة بالاتحاد السكندري على أن فريقه لا يمانع الصلح مع حسام عاشور بشكل ودي.
حسام عاشور
النادي : الاتحاد السكندري
وقال أحمد في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "هناك مساعي للصلح بيننا وبين حسام عاشور خلال تلك الفترة، اللاعب متمسك بوجهة نظره والنادي لديه وجهة نظر أخرى، لو هنالك أي بادرة أمل في الحل الودي ليس لدينا مانع ولكن إذا سار في وضعه القانوني حينها ما سيقره اتحاد الكرة ولجنة التظلمات سننفذه".
وكان الإسماعيلي قد أعلن فسخ تعاقده مع اللاعب في شهر مارس الماضي بعد تقديمه شكوى في اتحاد الكرة لتأخر حصوله على مستحقاته.
اللاعب صاحب الـ36 عاما خاض مع الاتحاد السكندري 10 مباريات في كل البطولات.
ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.
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